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Легендарной актрисе театра и кино Инне Чуриковой 5 октября исполняется 70 лет

05 октября 2013 18:46
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Новости России. Нарочито гротескная, беспомощно-трогательная, властно-решительная и крикливо-напористая. Легендарной актрисе театра и кино Инне Чуриковой 5 октября исполняется 70 лет. С юбилеем Народную артистку СССР и Российской Федерации поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.  
 
Родившись в семье военного и биохимика, Инна Михайловна не теряла надежду оказаться на театральной сцене. После школы Чурикова пришла поступать в Щепкинское театральное училище и честно заявила комиссии, что собирается быть знаменитой актрисой. Сказала и заплакала, испугавшись, что не поверят, но комиссия поверила. 
 
Сегодня в  профессионально-творческой копилке Инны Чуриковой несколько десятков ролей. И каждая — яркая и нестандартная.  Актриса много снималась в кино, но настоящим ее призванием все же остается театр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
# Российские актеры # Кино

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