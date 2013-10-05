Новости России. Нарочито гротескная, беспомощно-трогательная, властно-решительная и крикливо-напористая. Легендарной актрисе театра и кино Инне Чуриковой 5 октября исполняется 70 лет. С юбилеем Народную артистку СССР и Российской Федерации поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Родившись в семье военного и биохимика, Инна Михайловна не теряла надежду оказаться на театральной сцене. После школы Чурикова пришла поступать в Щепкинское театральное училище и честно заявила комиссии, что собирается быть знаменитой актрисой. Сказала и заплакала, испугавшись, что не поверят, но комиссия поверила.

Сегодня в профессионально-творческой копилке Инны Чуриковой несколько десятков ролей. И каждая — яркая и нестандартная. Актриса много снималась в кино, но настоящим ее призванием все же остается театр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.