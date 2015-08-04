«Брак – трудное занятие»: певица Гвен Стефани разводится с мужем после 13 лет брака

Как сообщает агентство Associated Press, свое решение Стефани объяснила непримиримыми разногласиями с Гэвином, которые возникли в последние годы. Россдэйл поддержал решение супруги развестись.

Больше о певице и о том, почему несколько лет назад показ моделей от Гвен Стефани стал сенсацией Нью-Йоркской недели моды здесь .

Официальное заявление пары: Мы обоюдно решили, что отныне не будем являться партнерами в браке, но продолжим вместе воспитывать наших детей. Мы приложим все усилия, чтобы трое наших сыновей выросли в атмосфере счастья. Именно поэтому мы убедительно просим прессу не вмешиваться в нашу личную жизнь.

Гвен и Гэвин познакомились в 1996 году, и официально оформили отношения через 6 лет. За годы брака у пары родились трое сыновей, младшему из которых всего полтора года. Адвокат певицы порталу TMZ: Между артистами возникли непреодолимые разногласия. Стефани будет требовать совместной опеки над тремя общими сыновьями – Кингстоном, Зумой и Аполло.

«Моим крупнейшим достижением является то, что мой брак длится так долго. Это не очень просто, все знают, что брак – это трудное занятие. Но я могу сказать, что счастливое и долгое замужество – это то, что я точно всегда планировала», – призналась Гвен в одном интервью.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что одна из самых успешных и красивых пар Голливуда подает на развод. После тринадцати лет совместной жизни Дэнни Модер, супруг актрисы Джулии Робертс, решил расторгнуть брак. О причинах здесь.