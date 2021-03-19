Машков, Пореченков, Раппопорт. Посмотрите, как сейчас выглядят звёзды сериала «Ликвидация»

Впервые телесериал «Ликвидация» появился на экранах еще в 2007-м. Картина получила множество наград, а количество просмотров било все рекорды. Герои надолго запомнились зрителю. А как сейчас выглядят и чем занимаются актеры «Ликвидации»?

Владимир Машков (Давид Гоцман)

Машкову досталась роль начальника отдела УГРО по борьбе с бандитизмом. Актер очень ответственно отнесся к работе. Чтобы понять своего героя, Владимир год жил в Одессе, изучал образ Давида Гоцмана. Для роли Машков похудел на 20 килограммов. После «Ликвидации» актер не закончил карьеру, продолжает активно сниматься. Его можно увидеть в таких проектах, как «Домовой», «Экипаж», «Движение вверх». В 2018-м Машков стал художественным руководителем Театра имени Олега Табакова. Артист по-прежнему выходит на сцену.