Машков, Пореченков, Раппопорт. Посмотрите, как сейчас выглядят звёзды сериала «Ликвидация»
Впервые телесериал «Ликвидация» появился на экранах еще в 2007-м. Картина получила множество наград, а количество просмотров било все рекорды. Герои надолго запомнились зрителю. А как сейчас выглядят и чем занимаются актеры «Ликвидации»?
Владимир Машков (Давид Гоцман)
Машкову досталась роль начальника отдела УГРО по борьбе с бандитизмом. Актер очень ответственно отнесся к работе. Чтобы понять своего героя, Владимир год жил в Одессе, изучал образ Давида Гоцмана. Для роли Машков похудел на 20 килограммов. После «Ликвидации» актер не закончил карьеру, продолжает активно сниматься. Его можно увидеть в таких проектах, как «Домовой», «Экипаж», «Движение вверх». В 2018-м Машков стал художественным руководителем Театра имени Олега Табакова. Артист по-прежнему выходит на сцену.
Фото: instagram.com/vladimirmashkov.ru
Фото: instagram.com/vladimirmashkov.ru
Михаил Пореченков (майор Виталий Кречетов)
Впервые в фильме актер снялся еще в 1994-м, Михаил тогда учился в институте. Несмотря на большой опыт в съемках, Пореченков много работал над ролью в сериале «Ликвидация». Михаил восхищался талантом Владимира Машкова, поэтому тоже старательно изучал своего героя. Артисты сработались, дуэт героев-антагонистов удался. После «Ликвидации» актера начали часто приглашать в другие проекты. В 2019-м Пореченков получил звание Народного артиста России.
Фото: instagram.com/porechenkov_official_page
Ксения Раппопорт (Ида Кашетинская)
В «Ликвидации» актриса сыграла наводчицу Иду. Ксения настолько хорошо справилась с ролью, что в 2009-м была удостоена премии «Золотой орёл» в номинации «Лучшая женская роль на телевидении». Раппопорт продолжает сниматься в фильмах и сериалах, занимается благотворительностью.
Фото: instagram.com/kseniarappoport
Сергей Маковецкий (Фима-Полужид)
Актеру достался яркий образ вора-карманника. Несмотря на то, что Фима погиб в третьей серии, зрители его отлично запомнили. После съемок Маковецкий продолжил работать в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, часто гастролирует.
Фото: instagram.com/sergey_makovetskiy_official
Светлана Крючкова (тетя Песя – мадам Шмуклис)
Крючкова начала сниматься в фильмах в 1971-м. Она сыграла более 50 ролей. Тетя Песя из «Ликвидации» очень запомнилась зрителю. У Крючковой появились новые фанаты. В 2015-м у актрисы диагностировали онкологию, но Светлана смогла победить болезнь. В 2019-м Крючкова снялась в фильме «Одесский пароход».
Фото: instagram.com/ilya.mirage
Александр Семчев (Эммик, сын тети Песи)
Александру в «Ликвидации» нужно было сыграть маменькиного сынка. Удивительно, но вес актера режиссеры часто использовали как «фактуру». Александр начал полнеть с 23 лет. Бывали моменты, когда его вес достигал 200 килограммов. В 2019-м актер похудел на 100 килограммов. Семчев продолжает сниматься в фильмах и сериалах.
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Фото: instagram.com/galstangstudio
Лика Нифонтова (Нора)
Лика сыграла жену Давида Гоцмана Нору. Актриса редко снимается в кино, но хорошо знакома театральному зрителю. Кстати, дочь артистки Дарья Урсуляк тоже актриса. Она окончила Театральный институт имени Щукина, играет в театре «Сатирикон».
Фото: instagram.com/likaanifontova
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