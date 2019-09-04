Минус 100 килограммов. Актёр Александр Семчев рассказал об экстремальном похудении

Актер Александр Семчев решил кардинально изменить свою жизнь. Он избавился за год от 100 лишних килограммов.

По информации Starhit, мысль о похудении пришла в момент, когда актер весил 200 килограммов и начались проблемы со здоровьем. Александр Семчев не прислушивался к советам врачей, но спустя годы понял, что откладывать здоровье на потом нельзя. Актер похудел к своему 50-летию на сто килограммов.

«Нужно однажды на себя рассердиться», — сказал в одном из интервью Александр Семчев.

Выяснилось, что таких значительных результатов удалось добиться благодаря сбалансированному питанию. Александр посоветовал уменьшать порции и пить воду для усиления метаболизма. Также Семчев подсчитывал калории в приложении на телефоне и был очень мотивирован.