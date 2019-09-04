Минус 100 килограммов. Актёр Александр Семчев рассказал об экстремальном похудении

Актер Александр Семчев решил кардинально изменить свою жизнь. Он избавился за год от 100 лишних килограммов.
Актер Александр Семчев решил кардинально изменить свою жизнь. Он избавился за год от 100 лишних килограммов.
По информации Starhit, мысль о похудении пришла в момент, когда актер весил 200 килограммов и начались проблемы со здоровьем. Александр Семчев не прислушивался к советам врачей, но спустя годы понял, что откладывать здоровье на потом нельзя. Актер похудел к своему 50-летию на сто килограммов.
«Нужно однажды на себя рассердиться», — сказал в одном из интервью Александр Семчев.
Выяснилось, что таких значительных результатов удалось добиться благодаря сбалансированному питанию. Александр посоветовал уменьшать порции и пить воду для усиления метаболизма. Также Семчев подсчитывал калории в приложении на телефоне и был очень мотивирован.
Фото: instagram.com/moscowarttheatre
Артист признался, что теперь чувствует себя намного лучше. Также Семчев посоветовал всем худеть под наблюдением профессионалов.
«Наверное, относился бы иначе к своим детям». Актёр Семчев рассказал, о чём жалеет, любимой даче и колбасе с минской Комаровки — здесь подробнее.