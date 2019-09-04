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Минус 100 килограммов. Актёр Александр Семчев рассказал об экстремальном похудении

04 сентября 2019 13:54
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Актер Александр Семчев решил кардинально изменить свою жизнь. Он избавился за год от 100 лишних килограммов.  

Минус 100 килограммов. Актёр Александр Семчев рассказал об экстремальном похудении-1

По информации Starhit, мысль о похудении пришла в момент, когда актер весил 200 килограммов и начались проблемы со здоровьем. Александр Семчев не прислушивался к советам врачей, но спустя годы понял, что откладывать здоровье на потом нельзя. Актер похудел к своему 50-летию на сто килограммов.  

«Нужно однажды на себя рассердиться», — сказал в одном из интервью Александр Семчев.   

Выяснилось, что таких значительных результатов удалось добиться благодаря сбалансированному питанию. Александр посоветовал уменьшать порции и пить воду для усиления метаболизма. Также Семчев подсчитывал калории в приложении на телефоне и был очень мотивирован.  

Минус 100 килограммов. Актёр Александр Семчев рассказал об экстремальном похудении-4

Фото: instagram.com/moscowarttheatre  

Артист признался, что теперь чувствует себя намного лучше. Также Семчев посоветовал всем худеть под наблюдением профессионалов.  

«Наверное, относился бы иначе к своим детям». Актёр Семчев рассказал, о чём жалеет, любимой даче и колбасе с минской Комаровки — здесь подробнее.  

# Звезды # калейдоскоп # Александр Семчев

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