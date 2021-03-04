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Съёмки проходили даже в Минске. Вот как создавался новый сериал «Угрюм-река»

04 марта 2021 12:29
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В марте 2021 года на экранах появится новый телесериал «Угрюм-река». Над картиной работала студия Дениса Евстигнеева «Русский проект», съемки начались в июле 2019 года. Критики предрекают сериалу большую популярность, поэтому рассказываем о том, как проходили съемки и кто сыграл главные роли.

Сериал «Угрюм-река»  это новая версия романа Вячеслава Шишкова. Картину уже снимал Ярополк Лапшин в 1968 году. Но режиссер Юрий Мороз заявил, что его работа не современная версия советского кино, а самостоятельное произведение. Юрий также отметил, что некоторые сюжетные линии были дописаны, поэтому есть существенные отличия от оригинального романа.

Съёмки проходили даже в Минске. Вот как создавался новый сериал «Угрюм-река»-1

Фото: kino-teatr.ru

Сериал снимали на Урале, в Минске, в Суздале, в Кинешме, в Москве и Московской области. Для проекта создали более 100 костюмов. Лариса Лебедева (художник-постановщик) рассказала, что в нарядах можно найти отсылки к картинам художников-передвижников. 

Съёмки проходили даже в Минске. Вот как создавался новый сериал «Угрюм-река»-4

Фото: kino-teatr.ru

В сериале показываются события конца 19 века, действие разворачивается в Сибири. Отец и сын Громовы (Петр и Прохор) влюбляются в Анфису Козыреву. Петр захотел избавиться от соперника, поэтому поручил сыну переплыть непроходимую Угрюм-реку. У Прохора это получилось. Теперь он хочет покорить всю Сибирь. Главные роли сыграли Александр Горбатов, Александр Балуев, Юлия Пересильд, Софья Эрнст, Александр Яценко, Дарья Мороз. Над музыкой работал композитор Юрий Потеенко. 

Съёмки проходили даже в Минске. Вот как создавался новый сериал «Угрюм-река»-7

Фото: kino-teatr.ru

Актеры сериала в социальных сетях поделились фотографиями со съемочной площадки.

Александр Горбатов в своем аккаунте в Instagram написал, что телесериал совсем скоро появится на экранах: «На днях, а то и раньше. Режиссер Юрий Мороз».

Съёмки проходили даже в Минске. Вот как создавался новый сериал «Угрюм-река»-10

Фото: instagram.com/alexandr.gorbatov

Софья Эрнст тоже рассказала в Instagram о скором выходе картины и поздравила коллег. Вот что написала актриса: «Теперь уже точно! С 9 марта. Поздравляю всех причастных!»

Съёмки проходили даже в Минске. Вот как создавался новый сериал «Угрюм-река»-13

Фото: instagram.com/sofyapavlovna

Поделилась фотографиями и Дарья Мороз.

Съёмки проходили даже в Минске. Вот как создавался новый сериал «Угрюм-река»-16

Фото: instagram.com/d_moroz

Юлия Хлынина поблагодарила режиссера за роль: «Премьера большой и прекрасной истории «Угрюм-река» по одноименному роману Вячеслава Шишкова. Режиссер Юрий Мороз! Спасибо, Юрий Павлович, за эту роль. Более безумной, экзальтированной и лиричной барышни, чем Кэтти, я не знаю».

Съёмки проходили даже в Минске. Вот как создавался новый сериал «Угрюм-река»-19

Фото: instagram.com/yulia_hlynina

Евгения Манджиева тоже поделилась фотографиями.

Съёмки проходили даже в Минске. Вот как создавался новый сериал «Угрюм-река»-22

Фото: instagram.com/djumandji007

Всего в картине 16 серий. Съемки длились больше года. Сложнее всего было работать в Сибири, так как туда нужно было доставить всю технику. На Урале постоянно менялась погода, это тоже усложняло съемочный процесс. Создатели «Угрюм-реки» этот проект назвали очень сложным еще и с точки зрения логистики: состоялось семь экспедиций. Все для того, чтобы зрители увидели настоящую сибирскую природу.

Кстати, исторические картины довольно часто снимают в Минске. У «Беларусьфильма» есть площадка недалеко от Смолевичей, там снимали даже американские «Вражеские линии»  подробнее здесь.

# Кино # Кино # Юлия Пересильд # Дарья Мороз # Фотофакт

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