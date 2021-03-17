Посмотрите на «Титаник» по-другому. Факты со съёмок фильма, которые вас удивят

«Титаник» стал самым кассовым фильмом своего времени. История Джека и Роуз, легендарный корабль, затонувший после столкновения с айсбергом – картина Джеймса Кэмерона до сих пор остается любимой зрителями. Многие знают каждую деталь в кадре и выучили реплики любимых героев. Но мы собрали несколько интересных фактов, после которых вы будете смотреть «Титаник» совершенно по-другому. Кто на самом деле нарисовал портрет Роуз?

Фото: кадр из фильма «Титаник»

Помните сцену, где Джек рисует портрет Роуз? Это один из самых трогательных моментов фильма. У него была целая папка с зарисовками. Так вот, на самом деле все эти наброски сделал сам Джеймс Кэмерон. А еще загвоздка в том, что Ди Каприо – правша, а Кэмерон – левша, поэтому на постпродакшене пришлось перевернуть изображение. История пожилой пары, которая погибла на корабле, основана на реальных событиях

Фото: кадр из фильма «Титаник»

В момент, когда вода уже хлынула в каюты, а на корабле играли музыканты, режиссеры показали сцену с пожилой парой, которые лежали у себя на кровати. Прототипом стали реальные пассажиры «Титаника» Исидор и Ида Штраус. Их история любви многим покажется трогательнее, чем у Джека и Роуз. Когда людей начали эвакуировать с корабля, супругам разрешили сесть в спасательную шлюпку ввиду их возраста – Ида и Исидор были женаты уже 40 лет. Но Исидор отказался садиться в лодку, пока за бортом не окажутся все женщины и дети. А Ида настолько любила мужа, что не оставила его одного. Последний раз их видели держащимися за руки. Муж и жена сидели на шезлонгах на палубе корабля, пока оба не погибли. Кейт Уинслет получила переохлаждение

Фото: кадр из фильма «Титаник»

Несложно вспомнить сцену, в которой Джек и Роуз застряли в ледяной воде. Замерзла в тот момент не только Роуз, но и сама Кейт Уинслет. У актрисы случилось переохлаждение, потому что вода на съемках была очень холодной. Ходили слухи, что она даже заболела пневмонией после этого, но Кейт опровергла информацию в интервью на The Late Show Стивена Кольбера. Кадры «Титаника» под водой реальны

Фото: кадр из фильма «Титаник»

Джеймс Кэмерон хотел показать зрителям, что эта история – не просто драма, а реальные события, которые произошли с людьми. Режиссер был впечатлен кораблекрушением, поэтому сам погружался в море, чтобы увидеть и запечатлеть затонувший корабль. Кэмерон провел на «Титанике» больше времени, чем его настоящие пассажиры в 1912 году. Съемки судна под водой заняли от 15 до 17 часов. Достоверность до мелких деталей

Фото: кадр из фильма «Титаник»

Когда «Титаник» столкнулся с айсбергом, было 23 часа 40 минут, а затонул он в 02:20. В фильме есть кадр, где крупным планом сняты часы, но судно все еще тонет. На циферблате стрелки показывают 2 часа 15 минут. Достоверность таких деталей впечатляет. В фильме могло не быть песни «My Heart Will Go On»

Фото: кадр из фильма «Титаник»

Джеймс Кэмерон не хотел, чтобы в его фильме звучали поп-песни со словами. Он попросил кинокомпозитора Джеймса Хорнера записать мелодию к картине. Хорнер знал о предпочтениях режиссера, но все-таки тайно договорился о записи «My heart will go on». Кэмерон передумал в последний момент. В итоге сингл стал самым запоминающимся треком из «Титаника» и одной из самых знаменитых песен Селин Дион. Во время съемок ужина актерам подали настоящую белужью икру

Фото: кадр из фильма «Титаник»