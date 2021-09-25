Любовь, развязавшая войну. Сможете узнать актёров фильма «Троя» спустя столько лет?

Какие вы знаете исторические драмы? Наверное, у каждого в списке будет фильм «Троя», где рассказывается о Троянской войне, а также о предшествующих ей событиях. Интересно, а как изменились актёры этой знаменитой кинокартины? Брэд Питт До того, как стать знаменитым, мужчина работал водителем, грузчиком мебели, а также промоутером в сети ресторанов. Свою первую роль Брэд Питт получил в 24 года в сериале «Даллас». Позже актёра можно было заметить в кинолентах «Другой мир», «Байки из склепа», «Проблемы роста» и «Староста класса». Свой первый настоящий гонорар мужчина получил в 1989 году за участие в съёмках фильма «Сокращая класс». Сумма составляла двенадцать тысяч долларов. Популярность к Брэду Питту пришла в 1994 году, когда актёру был 31 год. Именно тогда состоялась премьера кинокартины «Интервью с вампиром». В следующем году мужчина впервые был номинирован на премию «Оскар» за блестящую игру в фильме «Двенадцать обезьян». Следующая знаменитая кинокартина с его участием – «Бойцовский клуб». После премьеры этого триллера в 1999 году участие в съёмках Брэда Питта стало показателем качества кинопродукта. Поэтому огромной популярностью стали пользоваться картины «Большой куш», «Мексиканец», «Шпионские игры», «Одиннадцать друзей Оушена». Ален Делон, Брэд Питт, Киллиан Мёрфи. Семь плохих парней из фильмов, которые покорили сердца миллионов (здесь подробнее).

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Троя» После съёмок в фильме «Троя» Питт также получил главную роль в фантастической драме «Загадочная история Бенджамина Баттона», за что был снова номинирован на «Оскар». После этого зрители смогли увидеть актёра в кинокартинах «Сильное сердце», «Жена путешественника во времени». Свою долгожданную награду на премии «Оскар» Брэд получил в 2014 году за лучшую мужскую роль в драме «12 лет рабства». Эту же премию актёр завоевал в 2020 году за участие в фильме «Однажды в Голливуде».

Фото: instagram.com/bradplt Эрик Бана Так же, как и Брэд Питт, до актёрской карьеры Эрик был простым работягой: мойщиком машин, охранником, официантом и грузчиком. Первую роль мужчина получил в фильме «Вид спереди», после чего снялся в известных австралийских сериалах «Замок» и «Что-то в воздухе». В 2000 году Эрик поучаствовал в полнометражной кинокартине «Взгляд изнутри». В следующем году Бана получил главную роль в «Чёрном ястребе». Настоящую популярность актёр приобрёл после роли Брюса Беннера в фантастическом боевике «Халк» в 2003 году.

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Троя» Для участия в фильме «Троя» мужчине пришлось немало потрудиться. Он ежедневно на протяжении полугода посещал тренажёрный зал и занимался верховой ездой. Старания того стоили, ведь благодаря роли Гектора актёром стали интересоваться популярные режиссёры. В 2005 году Эрик сотрудничал со Стивеном Спилбергом и снялся в известной кинокартине «Мюнхен». Затем актёра можно было увидеть в фильмах «Жена путешественника во времени», «Замкнутая цепь», «Чёрный дрозд» и «Избави нас от лукавого». В 2010 году актёр выступил в качестве режиссёра в фильме «Полюби зверя», где рассказывает о своей машине и пристрастии к гонкам. В 2017 году состоялась премьера драмы «Скрижали судьбы», где одну из главных ролей сыграл Эрик Бана.

Фото: instagram.com/eric.bana50 Орландо Блум Связать себя с профессией актёра Орландо решил ещё в детстве. В школе он активно принимал участие в постановках, а в 16 лет юноша переехал в Лондон, где играл в известном театре. Позже Блум получил грант на год бесплатного обучения в академии драматического искусства. В 1996 году в возрасте 19 лет Орландо дебютировал на телеэкранах в сериале «Несчастный случай». В следующем году актёр появился в полнометражном фильме «Уайлд». Настоящую известность Орландо Блум приобрёл после участия в съёмках «Властелина колец», которые проходили в Новой Зеландии и длились полтора года. Позже актёр вернулся к роли в последующих частях трилогии. До того как сняться в «Трое», мужчина получил главную роль в кинокартине «Пираты Карибского моря», которая принесла ему огромную популярность. Владимир Высоцкий, Орландо Блум и Макс Барских. Как выглядели знаменитости в школьные годы – смотрите здесь.

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Троя» В 2013 году Блум сыграл в фильме «Хоббит», который был предысторией рассказа из «Властелина колец». После съёмок Орландо заявил, что рад наконец-то расстаться с ролью эльфа Леголаса. Через четыре года вышла последняя часть «Пиратов Карибского моря», где актёра можно было увидеть в роли Уилла Тёрнера. В 2017 году также вышла кинокартина «Секретный агент» с его участием.

Фото: instagram.com/orlandobloom Брайан Кокс Начал свою карьеру мужчина с театрального искусства. Здесь он принимал участие не только в качестве актёра, но и был режиссёром нескольких спектаклей. В Лондоне Брайан Кокс совмещал работу на сцене театра со съёмками в кинопроектах. Однако в 1980-х мужчина переехал в Соединённые Штаты Америки, где принял решение реализовывать себя только в кино и позабыть о театральных постановках. В 1986 году в фильме «Охотник на людей» мужчина впервые получил главную роль. После этого актёром начали активно интересоваться режиссёры и приглашать на съёмки в различные проекты. Брайан согласился сыграть в кинокартинах «Забытый язык журавлей», «Ложь», «Нюрнберг» и «Звонок».

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Троя» После съёмок в «Трое» актёр также получил роли в известных фильмах «Зодиак», «РЭД» и «Железный рыцарь». Последняя кинокартина с его участием – «Залив тишины», премьера которой состоялась в 2020 году.

Фото: instagram.com/coxusa Диана Крюгер Изначально девушка реализовывала себя как модель. В 15 лет она переехала в Париж, где стала сотрудничать с брендами Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Chanel, а также с Christian Dior. Девушка преуспела в модельной карьере и неоднократно появлялась на обложках журналов Vogue Paris, Cosmopolitan и Marie Claire. Однако после пяти лет работы в данной сфере Диана поняла, что это не её, и стала посещать различные актёрские курсы. В 2002 году девушка впервые получила главную роль в полнометражной кинокартине «Пианист». Следующий фильм, в котором бывшая модель приняла участие, – «Троя». К слову, на роль Елены был огромный кастинг, однако среди 3 000 прекрасных девушек была выбрана именно Диана.

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Троя» После роли возлюбленной Париса девушку заметили в кинематографе и начали приглашать на съёмки. Диана также сыграла в фильмах «Сокровище нации», «Одержимость», «Бесславные ублюдки», «Господин Никто», «Прощай, моя королева», «Замуж за 2 дня». 2018 год для актрисы был весьма продуктивным. Она успела сняться в драмах «Удивительный мир Марвена» и «Джеремайя Терминатор ЛеРой».