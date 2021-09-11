Французская комедия, которая взорвала экраны. Как поменялись актёры «Такси»?

Наверное, каждый из нас хоть раз ездил на такси. К сожалению, не во всех случаях водители оказываются благодушными и учитывают наши пожелания. Поэтому даже поездка на такси не гарантирует, что мы приедем в указанное место вовремя. О крайне необычном таксисте рассказывается в популярном фильме «Такси». Пусть времени прошло много, потребность в таких водителях всё равно осталась. За прошедшее время жизнь актёров сильно изменилась. Интересно, как?

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Такси» Сами Насери Детство у будущего актёра выдалось не самым благополучным. Сами рос хулиганом и жил по «законам улицы». В 16 лет юноша бросил школу и зарабатывал себе на еду кражей чужих вещей. Позже будущий актёр пристрастился к наркотикам, и потребности в деньгах у него возросли. В 20 лет Насери попал в тюрьму за ограбление, позже его арестовывали ещё два раза. Желание сниматься в кино к мужчине пришло достаточно спонтанно. Во время просмотра фильма Сами сказал своим сокамерникам, что станет известным актёром. Пусть его «друзья» отреагировали на такую новость громким смехом, однако мужчина, вернувшись на свободу, стал реализовывать свою мечту и прошёл курсы актёрского мастерства. Изначально Насери брали только в качестве массовки. Актёр получил первую настоящую роль в кинокартине «Братья. Красная рулетка», где сыграл юного преступника. На момент съёмок фильма Сами было уже 33 года. В следующем году мужчина получил роль Тома Жилу в киноленте «Рай», за что был отмечен на кинофестивале в Локарно. Доказали правдивость фотографиями. Дюжина счастливчиков, которые приятно пообщались со знаменитостями. Подробнее здесь.

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Такси» Когда актёр получил эту награду, его на него обратил внимание известный режиссёр Жерар Пирес, который предложил ему сняться в фильме «Такси». Согласие мужчины стать главным героем кинокартины, гонщиком Даниэлем, полностью изменило его жизнь. Зрители настолько полюбили историю дружбы таксиста-лихача и полицейского, что Сами поучаствовал в съёмках ещё трех последующих частей. За прекрасно исполненную роль Даниэля мужчину признали самым перспективным актёром и вручили премию «Сезар». Однако это не все награды, полученные Насери. На Каннском кинофестивале актёр был удостоен премии за блестящую игру в фильме «Патриоты». После съёмок в «Такси» мужчина получал главные роли в кинокартинах «Баб-эль-Веб», «Ушедшие в туман» и в «Спаситель».

Фото: instagram.com/samynacerioff Фредерик Дифенталь Актёрский талант и харизматичность были видны у Фредерика с самого детства, поэтому родители отдали его в актёрский кружок. Однако в 15 лет юноша решает не поступать в колледж, а попробовать себя в других направлениях и специальностях. За это время Дифенталь успел поработать посыльным в гостиничном бизнесе, парикмахером и даже поваром. Однако со временем мужчина понял, что все профессии в сфере услуг – не то, где он хотел бы развиваться. Поэтому Фредерик со своим лучшим другом решает пойти на актёрские курсы, по прохождении которых Дифенталь понял, что его призвание – сниматься в кино.

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Такси» Впервые он получил роль в 23 года, сыграв в фильме «Билли». После этого мужчину начали замечать режиссёры, и у Фредерика появлялось всё больше предложений поучаствовать в различных съёмках. До роли полицейского-растяпы Эмильена мужчина засветился на экранах в кинокартинах «Тотальная слежка», «В нормальных людях нет ничего исключительного», «Милая Франция», «Дурацкая история любви», «Капитан Конан». После ошеломительного успеха комедии режиссёр Жерар Пирес принял решение снимать продолжение истории. На экранах появились следующие три части, где в главной роли также оставался Фредерик. После первой части «Такси» актёр успел сняться в кинокартинах «Пока не станет слишком поздно», «Сосед, соседка», «Проклятие чёрного ангела», «Без паники», «Шатобриан», «Бедный Ришар!».

Фото: instagram.com/frederic_diefenthal Марион Котийяр Связать свою жизнь с киноискусством девушка решила неспроста. Ведь отец Марион –режиссёр, руководитель драматической труппы «Котийяр», а её мама была актрисой парижского театра. Два её брата также занимаются творчеством: первый – созданием скульптур, второй – написанием книг. Котийяр с самого раннего детства реализовывала себя в актёрском направлении. Об этом свидетельствует посещение Консерватории драматического искусства. Начала свой путь в киноиндустрии девушка со съёмок в сериале «Горец». Первую главную роль Марион получила в 19 лет в картине «История о мальчике, который хотел кого-нибудь поцеловать». Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет. Здесь подробности.

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Такси» Перед тем, как сыграть возлюбленную таксиста, девушка поучаствовала в съёмках молодёжного сериала «Крайний предел», драме «Хлоя», а также в кинокартинах «Прекрасная зелёная», «Любовь должна быть придумана заново» и «Прекращённое дело». После съёмок в «Такси» девушка получала главные роли в кинолентах «Влюбись в меня, если осмелишься», «Долгая помолвка» (за блестящую игру в этой драме актриса получила премию «Сезар»), «Крупная рыба», «Жизнь в розовом цвете», «Иллюзия любви», «Вечно молодой». В 2021 году состоялась премьера драмы «Аннетт» с Марион в главных ролях.

Фото: instagram.com/marioncotillard Эмма Сьоберг Изначально девушка реализовывала себя в модельном бизнесе. Уже в 17 лет Эмма получила титул «Мисс Гавайи». После этого будущую актрису можно было встретить на обложках популярных журналов «Elle», «Vogue» и «Cosmopolitan». Этот опыт помог ей не бояться камер и уверенно держаться в кадре. Впервые сняться в кино Эмма решила в 24 года. Её дебютной работой стала роль в комедии «Инферно». Через пару лет актриса снялась в ещё одной кинокартине под названием «Высокая мода». Эмма получила популярность в 1998 году после съёмок комедии «Такси», где девушка сыграла роль возлюбленной полицейского.

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Такси» Затем режиссёр Жерар Пирес предложил Сьоберг продолжить сниматься в последующих частях, которые, к слову, вышли в 2000, 2003 и 2007 годах. Также Эмма получила главные роли в фильмах «Суперагент Саймон» и «Большой поцелуй». Сейчас актриса владеет собственной фирмой «Emma S.», которая занимается производством уходовой косметики.

Фото: instagram.com/emmaofstockholm Бернар Фарси Мужчина всегда знал, что хочет стать актёром. Бернар ходил в Консерваторию драматических искусств, однако позже прервал своё обучение. После Фарси поступил в театральную школу, которая находится в Реймсе, и успешно её окончил. Свою деятельность мужчина начал с театра в Монпарнасе, где всегда получал всего лишь второстепенные роли. Однако Бернар не отчаивался и участвовал во многих кастингах, надеясь исполнить свою мечту.

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Такси» Первые пробы, которые Фарси прошёл успешно, состоялись в 1976 году, когда мужчине было 27 лет. Тогда он получил свою первую роль в фильме «Такой, как я, не должен умирать». Востребованность Фарси как актёра пришла через три года, когда он поучаствовал в съёмках сериала «Наполеон и Жозефина, или Власть желаний». До того, как получить роль комиссара в «Такси», Бернара можно было встретить в кинокартинах «Луна в сточной канаве», «Ничьи женщины» и «Наша история». Как и многие другие актёры, Фарси снялся в последующих частях комедии. Позже с его участием выходили кинокартины «Братство волка», «Астерикс и Обеликс: миссия Клеопатра», «Великий Шарль», «Злодей».