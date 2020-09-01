Владимир Высоцкий, Орландо Блум и Макс Барских. Как выглядели знаменитости в школьные годы
Начался новый учебный год. Первоклашки впервые надели школьный портфель на плечи, а выпускники вышли на финишную прямую.
Все когда-то были детьми и ходили на школьные линейки. Звезды не исключение. Мы сделали подборку фотографий знаменитостей со школьной скамьи.
Макс Барских
Фото: instagram.com/_barskih_star
Фото: instagram.com/tyt_zvezdi
Фото: instagram.com/beforeafter_wins
Фото: instagram.com/istorii_novosti_facts
Фото: instagram.com/istorii_novosti_facts
Сергей Лазарев, Максим Галкин, Елизавета Боярская
Фото: instagram.com/smolmama67
Фото: instagram.com/istorii_novosti_facts
Евгений Плющенко, Анфиса Чехова, Алла Пугачева, Гоша Куценко
Фото: instagram.com/_biznes_mama_2020
В детстве сидели за одной партой. Пять снимков Александра Реввы и его сестры-двойняшки (читать далее).