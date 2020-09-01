Владимир Высоцкий, Орландо Блум и Макс Барских. Как выглядели знаменитости в школьные годы

Начался новый учебный год. Первоклашки впервые надели школьный портфель на плечи, а выпускники вышли на финишную прямую.

Все когда-то были детьми и ходили на школьные линейки. Звезды не исключение. Мы сделали подборку фотографий знаменитостей со школьной скамьи.

Макс Барских