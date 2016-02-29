Леонардо Ди Каприо получил долгожданный «Оскар» в номинации за «Лучшую мужскую роль»

Новости США. Самую престижную кинонаграду вручили в Лос-Анджелесе. Леонардо Ди Каприо получил заветную статуэтку в номинации за «Лучшую мужскую роль». Успех ему принесла роль в картине «Выживший». Этот же фильм получил «Оскар» за лучшую режиссуру.

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Ведущей актрисой премии названа Бри Ларссон, которая сыграла главную роль в драме «Комната». Лучшим фильмом была признана картина «В центре внимания», которая основана на реальных событиях. И сразу шестью статуэтками в различных номинациях был отмечен фильм «Безумный Макс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.