«Золотая малина»: в Лос-Анджелесе названы худшие фильмы и актёры 2015 года

Исполнители главных ролей в картине «50 оттенков серого» Дакота Джонсон и Джейми Дорнан «удостоились» приза в номинациях «Худшая актриса» и «Худший актёр». Они же получили награду за худший актёрский ансамбль.

Боевик «Фантастическая четвёрка» также стал худшим фильмом года, приз антипремии достался ленте и за слабую режиссуру.

В номинации «Худший актёр второго плана» «победу» одержал британский актёр Эдди Редмэйн за роль в фантастическом боевике «Восхождение Юпитер». Худшей актрисой второго плана стала Кейли Куоко за озвучивание одного из персонажей мультфильма «Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение», а также за роль в комедии «Шафер напрокат».

Кинопремия «Золотая малина» была придумана в 1981 году американцем Джоном Уилсоном как антинаграда, отмечающая худшие актёрские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню и фильм года.

Премия присуждается по итогам голосования членов так называемого фонда «Золотая малина».

Фонд премии насчитывает более 500 человек анонимных членов из 12 стран. Члены фонда отбирают номинантов из сотен фильмов, вышедших на экраны США и Канады в течение года и демонстрировавшихся в кинозалах Лос-Анджелеса и Нью-Йорка минимум неделю.