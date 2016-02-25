Премьера нового фильма цикла «Государственная граница» состоялась в Минске

Новости Беларуси. Людям, преданным своей стране и готовым защищать ее от любой опасности, посвящается. Продолжение советской киноэпопеи «Государственная граница» презентовали сегодня, 25 февраля, в столичном Доме кино.

«Ложная цель» стал 12-ым по счету фильмом о государственной границе, события из жизни которой ложатся на киноплёнку вот уже почти сорок лет. Октябрьская революция, гражданская война, начало Великой Отечественной – главные темы исторических кинолент.

Последняя работа – о буднях современных пограничников, которые всегда первыми принимают удар. Так было и 75 лет назад, летом 1941-го, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Моисеенко, заместитель председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Часть, где сейчас расположена Гродненская пограничная группа, принимала активное участие в начале Великой Отечественной войны. И все подразделения, которые стояли, с честью выполнили свой долг, ни одно подразделение не отошло без приказа.

Пограничные войска не могут не реагировать своевременно на те вызовы и угрозы, которые сегодня существуют.

На участке государственной границы на украинском направлении выставлены дополнительные подразделения. В том числе подразделения, которые находились в тыловых районах. Они сейчас приближены непосредственно к государственной границе.

Сергей Талыбов, режиссер-постановщик фильма «Государственная граница. Ложная цель»:

Первый раз мне пришлось работать с действующими военными. Нет шага влево, нет шага вправо. Существует устав, существует определенная правда жизни. Мы постарались в этом кино достичь максимальной реалистичности того, как это делается.