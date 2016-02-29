«Плачем всей семьей»: как соцсети отреагировали на «Оскар» Ди Каприо

Прежде Ди Каприо пять раз становился номинантом на «Оскар: в 1994-м (за роль второго плана в фильме «Что гложет Гилберта Грейпа?»), в 2005-м (за роль в фильме «Авиатор»), в 2007-м (за роль в ленте «Кровавый алмаз») и в 2014 году (как актёр и сопродюсер фильма «Волк с Уолл-стрит»). Ни одна попытка успехом не увенчалась. Долгожданный трофей голливудскому актеру принесла роль в фильме «Выживший».

Зал приветствовал Ди Каприо стоя.

Леонардо Ди Каприо:

На съемках нам порой было сложно найти снег. Глобальное потепление уже в действии. Посмотрите на это! Я призываю всех: оставьте свою лень, поддержите людей, которые решают, как будут жить наши дети, дети наших детей. Поддержите политиков, которые на высшем уровне могут решить эту проблему. Давайте не будем воспринимать нашу планету как должное. И я сегодняшнюю награду не буду воспринимать как что-то сверхъестественное.



Победа Ди Каприо взорвала соцсети. Не обошлось без мемов и шуток.