Кристен Стюарт изменила Роберту Паттинсону с 40-летним женатым режиссёром «Белоснежки»

Новости США. Американский журнал UsWeekly выпустил номер, на обложке которого было размещено интимное фото 22-летней Кристин Стюарт и режиссёра Руперта Сандерса под заголовком «Белоснежка и Охотник» (название фильма Сандерса, в котором снималась Стюарт). В тексте материала подчёркивается, что есть фотографии, на которых ясно видно, что актриса и режиссёр находятся в романтических отношениях. На последних фотографиях запечатлён момент встречи Кристен и Руперта в её автомобиле у заброшенного здания на окраине Лос-Анджелеса. Несколько снимков опубликовано, сообщает ctv.by со ссылкой на US Weekly.

Кристен Стюарт публично призналась в измене и принесла свои извинения, но это не помогло возобновить отношения. Паттинсон собрал чемоданы и уехал из их дома в Лос-Анджелесе.

Кристен Стюарт, актриса (США):

Я глубоко сожалею о том, что причинила боль близким мне людям, и тем, на кого этот инцидент повлиял. Эта мгновенная слабость поставила под угрозу самое важное в моей жизни – взаимоотношения с человеком, которого я люблю и уважаю больше всего на свете. Я люблю Роба, я люблю его, мне так жаль...

Кристен также сообщила, что пишет письмо с извинениями жене Руперта Сандерса. 41-летний Сандерс, супруг модели и актрисы Либерти Росс, тоже прокомментировал ситуацию.

Руперт Сандерс, режиссёр (США):

Меня убивает то, какую боль я причинил своей семье. Моя прекрасная жена и удивительные дети — всё, что у меня есть в этом мире. Я люблю их всем сердцем и молюсь о том, чтобы мы смогли пережить всё это и остаться вместе.

Не комментирует ситуацию пока лишь Роберт Паттинсон. Но его отношение к данному происшествию можно предположить. Несколько месяцев назад в интервью он выразил своё мнение по поводу измен в целом, сообщает ctv.by со ссылкой на итальянский журнал Vanity Fair.

Роберт Паттинсон, актёр (Англия):

Я никогда не мог понять, зачем люди изменяют. Вернее, так: я могу понять желание изменить, но не тех, кто поддерживает отношения с двумя людьми одновременно. Если я с кем-то встречаюсь, то я весь с этим человеком, на сто процентов.

Справка ctv.by:

Роберт и Кристен были «самой загадочной парой» Голливуда. Они встретились на съёмках саги «Сумерки» в 2008 году, сыграв влюблённую пару: обычную школьницу Беллу и вампира Эдварда.

В 2012 году выходит новый фильм с участием Роберта Паттиносона – «Космополис», режиссёра Дэвида Кроненберга.