Адриано Челентано, секс-символ Италии, 50 лет живет с одной и той же женщиной

Адриано Челентано – самый популярный человек в Италии. Самый брутальный мужчина этой страны, настоящий мачо. У него более 40 фильмов, огромное количество дисков. И в нашей стране нет человека, который бы не знал этого артиста.

Адриано Челентано родился в бедной семье. Его родители, чтобы не умереть с голода, приехали из деревни в Милан. Он родился пятым ребенком, когда его маме было уже 42 года. И, тем не менее, родился очень крепким, здоровым и невероятно талантливым. А вот учиться ему было трудно, и уже в пятом классе он покинет школу навсегда. И пойдет учеником к часовщику. Ему очень нравилось ремонтировать старые будильники, часы.

А еще Челентано научился замечательно всех пародировать – знаменитых людей, артистов. И с этим он стал выступать на эстраде. И публика его очень полюбила. А потом он запел. И в 23 года выступил на престижном в Италии конкурсе песни в Сан-Ремо.

Для выступления он выбрал песню «24 тысячи поцелуев». И, наверное, получил бы первое место, а не второе. Но Челентано есть Челентано – он всегда что-то придумает. И на этом конкурсе в Сан-Ремо встал почему-то спиной к публике. И так спел песню. Жюри было в шоке и в ужасе, а публика – все равно в восторге. Она забросала молодого артиста цветами, а жюри – прогнившими помидорами.

А потом в его жизни появился кинематограф. И сам Феллини пригласил начинающего певца и артиста в свой культовый фильм «Сладкая жизнь». И начинающий артист даже спорил с великим маэстро насчет гонорара.

А потом появятся другие фильмы, которые принесут ему мировую славу. И некоторые из этих фильмов, такие как «Укрощение строптивого», «Блеф», «Пылко влюбленный», «Туз», «Бинго-Бонго» можно смотреть бесконечно.

Этот любимец женщин, мачо, секс-символ Италии очень горд тем, что у него всю жизнь, почти 50 лет, одна жена. Когда-то он встретил 18-летнюю красавицу. Ее звали Клаудиа, она тоже сыграла несколько ролей в кино. Он влюбился в нее сразу и через год у них была очень оригинальная свадьба: они почему-то женились в 3 часа ночи. Челентано так любит свою жену, что в честь нее в усадьбе сделал фонтан. Над фонтаном – 4-метровая мраморная скульптура его Клаудии. Он безмерно гордится своей женой. А про себя говорит, что он самый верный и самый лучший муж в мире.

Когда-то артист сказал: «Когда у меня появилась семья, все другое отошло на второй план». Семья очень много значит в его жизни. Он обожает своих детей – их у него трое: 2 девочки и мальчик. Когда они были совсем маленькими, он каждое утро вставал и готовил им завтраки. А на праздники, на их Дни рождения пек великолепные пирожные. И сегодня, кстати, он любит по субботам для своей семьи печь булочки с изюмом.

Когда дети сказали, что любят животных, он соорудил для них целый зоосад. А когда они захотели заниматься конным спортом, каждому купил персональную лошадь.

Это его слова: «С каждым ребенком, который рождался у меня, я становился все чище, все умнее, все добрее и лучше».

Как все итальянцы, Челентано любит хорошо поесть, он настоящий гурман, и рецепт его любимой пиццы, в которую идет сыр грана падано и ветчина, знает вся Италия.

Элеонора Езерская