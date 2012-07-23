Фильм «В тумане» белорусского режиссёра Сергея Лозницы стал лучшим на Одесском кинофестивале

Новости Беларуси. Лучшим фильмом Одесского кинофестиваля-2012, согласно решению международного жюри, стала картина «В тумане» (Германия, Россия, Латвия, Нидерланды, Беларусь, 2012) режиссёра Сергея Лозницы. На красной дорожке Фестивального дворца в Одессе киноленту «В тумане» представили режиссер Сергей Лозница, актер Владимир Свирский, а также продюсеры Валентина Михалева и Хайно Декерт.

Фильм снят по мотивам повести Василя Быкова. События в картине разворачивается в 1942 году, Беларусь оккупирована немецкими войсками. В ходе расследования дела о подрыве поезда немцы арестовывают путевого обходчика Сущеню, но затем неожиданно отпускают. Местные жители начинают подозревать того в сотрудничестве с захватчиками. Двое партизан уводят Сущеню в лес, где собираются убить как предателя. На пути к месту казни они попадают под обстрел, и у Сущени появляется шанс доказать свою невиновность.

В рамках Одесского международного кинофестиваля состоялась пресс-конференция Сергея Лозницы.

Сергей Лозница, кинорежиссёр-документалист:

Для меня эта история не о войне. Она скорее о невозможности человека доказать, что он невиновен. О несправедливости и жестокости жизни. Сейчас эта тема актуальна и в Украине, и в России. Почему война? Почему Василь Быков? Думаю, не мешало бы вернуться к тому времени. Вряд ли мы все понимаем, что происходило тогда. Ведь то, что происходило, влияет на нас сейчас. К тому же я десять лет собирался снять кино по повести Василя Быкова. А если какая-то тема так долго не отпускает, значит, нужно снимать.

На вопрос о возможности счастливого финала для своего героя Лозница отметил, что не любит незаконченных неправдивых киноисторий.

Сергей Лозница, кинорежиссёр-документалист:

Я считаю, что в каждом фильме нужно ставить точку, в этом проявляется взгляд художника. У моего героя не было вариантов. Он не мог, как я сейчас могу, встать и выйти. Каждый может оказаться в такой ситуации. Вопрос в другом: почему такие ситуации возникают.

В мире кино Сергей Лозница известен, прежде всего, как выдающийся режиссер документального кино, которое до сих пор остается его любимым жанром.

Сергей Лозница, кинорежиссёр-документалист:

Как сказал Хичкок, в игровом кино режиссер – это бог, а в документальном бог – режиссер. И у меня есть счастливая возможность меняться с ним местами.

Напомним, фильм «В тумане» участвовал в основной конкурсной программе 65-го Каннского кинофестиваля, где был удостоен специального приза – ФИПРЕССИ. Фильм Лозницы завоевал Гран-при «Золотой абрикос» на одноименном фестивале в Армении.

Справка ctv.by

Обладателем гран-при Третьего одесского международного кинофестиваля (ОМКФ) по итогам зрительского голосования стал фильм британского режиссера Руфуса Норриса «Сломленные». Приз за лучшую режиссуру получили Бенуа Делепин и Гюстав де Керверн, режиссеры фильма «Революция» (Франция, 2012). Награды за лучшую актерскую работу удостоен актерский ансамбль фильма «Кукольный дом» (Ирландия, 2012).

Международное жюри Одесского международного кинофестиваля - кинокритик, почетный президент ФИПРЕССИ Андрей Плахов (Россия), режиссер, сценарист, продюсер Олиас Барко (Франция), кинорежиссер Михаль Боганим (Франция), актер Александр Фелинг (Германия), Генеральный директор Киевского международного фестиваля «Молодость» Андрей Халпахчи (Украина).