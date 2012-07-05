Том Круз возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актёров Голливуда

По подсчётам авторитетного журнала Forbes, за прошлый год Том Круз заработал 75 миллионов долларов.

На втором месте рейтинга разместились сразу два актёра – Леонардо ДиКаприо и Адам Сэндлер. Звезда «Титаника», Леонардо ДиКаприо в прошлом раз был признан самым «дорогим» среди голливудских актеров. Годовой заработок ДиКаприо сократился почти вдвое – с 77 до 37 миллионов долларов. Последний фильм ДиКаприо "Дж. Эдгар" не был успешным ни на "Оскаре", ни в кинотеатрах. Снятая режиссером Клинтом Иствудом лента заработала в мировом кинопрокате всего $80 млн. Тем не менее, актер продолжает требовать за каждый фильм $20 млн. В ближайшее время на экраны выйдет новая работа ДиКаприо – "Великий Гэтсби" в формате 3D.

В десятку самых высокооплачиваемых актёров Голливуда также вошли Саша Барон Коэн, Джонни Депп, Уилл Смит и Роберт Паттинсон. При составлении списка Forbes учитывал предварительную оплату за фильм, проценты от прибыли, авторский гонорар, а также доход от участия в рекламе и продвижения товаров и услуг.