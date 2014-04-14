Как создаются белорусские мультфильмы?

Новости Беларуси. Что дети любят больше всего? Правильно, мультфильмы! Нашей съемочной группе удалось побывать на анимационной студии «Беларусьфильма» и понаблюдать за тем, как рождается мультик.

Оказывается, создание мультфильма — очень трудоемкий процесс. Сначала к работе приступает сценарист. Он продумывает героев и сюжет. Далее текст следует раскадрировать: то есть разбить его на эпизоды и сцены. После чего в творческий процесс включается режиссер-мультипликатор. Он распределяет готовые сцены между художниками.

Александр Ленкин, режиссер-мультипликатор:

Сейчас мы видим, как готовится одна из сцен, как готовится персонаж. Может показаться, что один маленький рисунок, на самом деле этот персонаж состоит из многих элементов. Разрабатывается огромное количество деталей. Отдельно нужно нарисовать ножки, глазки и так далее. Потому что персонаж потом должен двигаться.

Чтобы персонаж сделал простое движение, нужно нарисовать более сотни рисунков. Кстати, рисовать мультики можно на чем угодно!

Александр Ленкин, режиссер-мультипликатор:

В зависимости от задачи. Можно нарисовать и на бумаге, можно рисовать на клочке специальной пленки или вовсе на газете. Все зависит от того, какая у автора фантазия и что у него окажется под рукой.

Нарисованные детали сканируются и затем с помощью компьютера и специальной программы соединяются в единое целое.

Александр Ленкин, режиссер-мультипликатор:

Вот здесь работает настоящий худохник-аниматор. Он оживляет персонажи, персонажи начинают двигаться. В этом шевелении есть настоящее волшебство, потому что когда сцена озвучена, когда звучит музыка, наши телезрители понимают, что имеет дело с настоящим волшебством.

Готовых персонажей озвучивают актеры. Музыка и звуковые эффекты — заслуга звукорежиссеров. Но и это ещё не все!

Александр Ленкин, режиссер-мультипликатор:

Мы присутствуем на одном из этапов — он называется «компоуз». Здесь происходит сборка всех частей воедино. Это достаточно серьезный и трудоемкий процесс. И ещё чуть-чуть, и так получается целое кино.

Чтобы сделать десятиминутный мультфильм, нужно нарисовать около 15 тысяч рисунков!

К слову, над его созданием почти год будет трудиться целая команда профессионалов!

Первый полноценный мультфильм был сделан в Америке в 1906 году, после того, как была изобретена кинокамера. Его автором стал Джеймс Блэктон.

Ранние мультфильмы были немыми и черно-белыми. Сегодня же мультипликация удивляет красками и яркими сюжетами. В 2014 году «Беларусьфильм» уже отдал на суд маленьким телезрителям несколько мультфильмов. Сразу в нескольких жанрах.

Александр Ленкин, режиссер-мультипликатор:

Сейчас мы работаем сразу над двумя сериалами. Один фильм называется «Про девочку Женю», второй сериал называется «Рыбка по имени Нельзя». Дети с удовольствием смотрят это, нравится и девочка Женя им.

У белорусской студии есть что показать и взрослым! Мультфильм «Аповесць мінулых гадоў» заинтересует всех, кто увлекается историей родного края. Над его созданием трудились начинающие режиссеры, поэтому получилось все достаточно креативно! Советуем посмотреть и вам, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.