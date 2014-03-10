Актриса Мария Кожевникова о рождении первенца: Самое счастливое событие в жизни!

Новости России. 29-летняя актриса и депутат Государственной Думы тщательно скрывала свою беременность. Мария продолжала работать, посещать детские дома, сниматься с кино. И вот, в международный женский день на своей странице в социальной сети девушка поздравила женщин с праздником и призналась, что стала мамой. Правда, Кожевникова не стала делиться подробностями, сославшись на то, что всему свое время.

Мария Кожевникова (в социальной сети):

Самое счастливое событие в жизни каждой женщины – это рождение ребенка. Именно в этот день, 8 марта, мне хочется поделиться с Вами новостью – я стала мамой! Мое счастье, мой малыш мирно спит в своей колыбельке, а я, глядя на него, не перестаю благодарить Бога за то, что теперь я не только любимая жена, но и мама! Прошу журналистов не держать обид за мою скрытность и нежелание делиться своим положением, в этот момент мне и малышу было необходимо полное спокойствие и гармония. Еще прошу не беспокоить моих родных, друзей и знакомых звонками с просьбой рассказать подробности или поздравить через Ваше издание, у них есть для этого мой телефон:) Настанет время, и я обязательно поделюсь со всеми самыми радостными для меня моментами. Я желаю всем женщинам в этот праздник любви, здоровья и благополучия в семьях. И пусть Вас радуют Ваши дети, ведь они самый ценный подарок для каждой мамы. Счастья, Вам, дорогие!

Осенью 2013 года Мария Кожевникова обвенчалась со своим возлюбленным Евгением в Ницце. Торжество, о котором знали лишь родные и близкие, состоялось в православном Свято-Николаевском соборе.

В прошлом году украинскую прессу буквально взорвала новость о том, что певица, экс-солистка «ВИА Гры», Ева Бушмина родила первенца. Вероятно, артистка просто не желала выставлять свою личную жизнь напоказ. Чего не скажешь о её коллегах. Например, рождение сына в семье музыкального продюсера Яны Рудковской и прославленного фигуриста Евгения Плющенко в первый же день буквально стало достоянием общественности. В отличие от Бушминой, Рудковская и не скрывала от публики свою беременность.

Напомним, именно во время беременности у Нины Богдановой, ведущей нашего телеканала, родилась песня «В ожидании чуда». Композицию по праву можно назвать гимном всем папам и мамам, которые ждут ребёнка. «Нужно было побыть в роли беременной женщины, чтобы эту песню написать. Очень приятно, что этот социальный проект поддержали. Мы записали эту песню, сняли с помощью лучших фотографов и видеооператоров и, конечно, беременных женщин со своими мужьями», – признаётся Нина. Впрочем, смотрите видео.