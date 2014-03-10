13 марта в Москве простятся с актером Анатолием Кузнецовым

Новости России. Прощание с актером Анатолием Кузнецовым состоится в четверг, 13-го марта, в Доме кино.

Он ушел из жизни 7 марта на 84-м году жизни. За свою карьеру Кузнецов сыграл около 100 ролей в кино, в том числе в фильмах «Горячий снег», «Битва за Москву», «На углу, у Патриарших» и многих других. Известность ему принесла роль красноармейца Сухова в картине «Белое солнце пустыни». «Восток – дело тонкое», «За державу обидно» – фразы из этого фильма уже давно стали крылатыми. Анатолий Борисович нередко в интервью жаловался, что с момента выхода фильма на экраны его воспринимают только как «красноармейца Сухова», хотя у него много и других удачных ролей.

Анатолий Кузнецов (в одном из последних интервью):

Многомиллионная аудитория зрительская выбрала из моих ролей именно этот фильм. Мне бороться с этим трудно и бесполезно.

Лауреат Государственной премии в области литературы и искусства. Награжден Орденом Почета, Орденом Дружбы, Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Детективный сериал «Плач» – последняя работа великого актера. Планируется, что фильм выйдет в 2014-м году. Он продолжал сниматься до последнего. Потому что по-другому просто не умел.

Анатолий Кузнецов (в одном из последних интервью):

Я вот пришел к выводу, что я ничего другого делать не умею, по профессии так, видимо, создан, что ни для чего другого не пригодился.