27-летняя актриса Эмбер Херд ждет ребенка от Джонни Деппа

Новости США. В семье знаменитого голливудского актера Джонни Деппа грядет пополнение. Его возлюбленная, актриса Эмбер Херд, беременна.

Марк Выстрач, бывший возлюбленный Эмбер Херд:

Она уже беременна! Я виделся с ней три недели назад. Эмбер и я разошлись много лет назад, однако по-прежнему остаемся близкими друзьями.

У Деппа уже есть двое детей от брака с Ванессой Паради – 14-летняя дочь Лили-Роуз Мелоди и 11-летний сын Джек Кристофер.

Джонни и Эмбер познакомились на съемках «Ромового дневника» и через два месяца начали встречаться.

На премьеру киноленты Депп и Херд пришли уже вместе, держась за руки. Фанаты актера недоумевали: как Джонни бросит Ванессу Паради с двумя детьми после совместных 14 лет?!

Но вскоре все встало на свои места: Паради и Депп официально расторгли отношения.

Впрочем, бисексуалка Херд также была не свободна. Она встречалась с девушкой-фотографом Тасей Ван Ри, с которой после встречи с Деппом, ей пришлось расстаться.

Us Weekly, американский журнал:

Джонни построил на своем острове на Багамах бар, являющийся копией бара из фильма «Ромовый дневник», на съемках которого закрутился их роман с Херд. Депп пригласил Эмбер на свой остров и показал ей этот «ностальгический бар». Девушка была сражена... Кроме того, он назвал именем Эмбер свой частный пляж.

Новости о беременности ни Депп, ни Херд пока не комментируют. Сообщается, что вскоре возлюбленные поженятся. По данным британских СМИ, торжество пройдет на Багамах.

Daily Star, британский таблоид:

Джонни и Эмбер хотят связать себя узами брака на частном острове актера на Багамах и устроить там барбекю после церемонии под заводные песни знакомых музыкантов Джонни и танцев лимбо. Возлюбленные не хотят пышную голливудскую свадьбу, поэтому хотят остановиться на этом варианте.

Джонни Депп – один из самых высокооплачиваемых актеров современности.

Хотя актерской карьеры в жизни Деппа могло и не быть. Кумир миллионов в школе вел себя отвратительно. Курил и был отчислен в 15. Сразу после этого вступил в рок-группу. Смотрите видео!