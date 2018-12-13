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В шорт-лист «Национальной кинопремии Беларуси» попали 35 фильмов

13 декабря 2018 15:04
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Новости Беларуси. 35 фильмов попали в шорт-лист первой «Национальной кинопремии Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В шорт-лист «Национальной кинопремии Беларуси» попали 35 фильмов-1

К участию в конкурсе допускались картины, созданные нашими земляками. Церемония награждения пройдет на следующей неделе в Доме кино. Победителей назовут в 20 номинациях. Жюри определит не только лучший фильм и актеров, но и отметит работы режиссеров, сценаристов, операторов, художников по костюмам. Лауреатам вручат денежную премию, диплом и статуэтку.

В шорт-лист «Национальной кинопремии Беларуси» попали 35 фильмов-4

Алеся Кокошникова, директор конкурса «Национальная кинопремия Беларуси:
Перед заявками проводился конкурс на статуэтку для «Национальной кинопремии Беларуси». Павел Войницкий ее сделал. Она очень красивая, правда, и в руках ее держать очень приятно. Я уже видела непосредственно эталон. И это ручная работа, это не штамповка.

В шорт-лист «Национальной кинопремии Беларуси» попали 35 фильмов-7

Александр Рыдван, начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Беларуси:
Наше мероприятие направлено на поддержание белорусского кинематографа. Мы хотим, чтобы те работы, те результаты, которые в кинематографе есть, чтобы все равно нашли свое признание, поддержку. Немалую роль играет финансовая поддержка. Все-таки кинопремия подразумевает денежный приз.

В шорт-лист «Национальной кинопремии Беларуси» попали 35 фильмов-10

Церемония награждения будет закрытой, но это не лишает зрителей возможности увидеть картины и пообщаться с их создателями. Кинопоказы и творческие встречи пройдут в Национальном центре современных искусств.

# Кинопремии # Кино # Алеся Кокошникова # Фотофакт

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