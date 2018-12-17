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Национальную кинопремию Беларуси впервые вручат 17 декабря: чем наградят?

17 декабря 2018 10:07
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17 декабря в минском Доме кино впервые состоится вручение Национальной кинопремии Беларуси.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор первого государственного конкурса «Национальная кинопремия Беларуси» – Алеся Кокошникова и председатель Белорусского союза кинематографистов – Виктор Васильев.

Алеся Кокошникова, директор первого государственного конкурса «Национальная кинопремия Беларуси»:
В этом году у нас номинации есть, по ним будут определены победители и награждены. Это лучший фильм в игровой форме, в неигровой форме, короткометражный фильм, анимационный и телесериал. В шорт-лист у нас вышли, по положению о конкурсе, не более пяти фильмов, а подавались по некоторым номинациям больше.

Национальную кинопремию Беларуси впервые вручат 17 декабря: чем наградят? -1

Какое количество картин участвовало в конкурсе?

Алеся Кокошникова:
В этом году у нас участвуют, на данный момент, 35 работ. У нас много было молодых авторов, амбиции хорошие, большие и яркие. Если брать в общей номинации, то на 20 номинаций было 167 заявок.

Национальную кинопремию Беларуси впервые вручат 17 декабря: чем наградят? -4

Кто входит в состав жюри?

Алеся Кокошникова:
В этом году очень много, порядка 59 человек, но самое главное, что это профессионалы. Это и кинематографисты, и сценаристы, и актёры, и кинокритики, и режиссёры. Всех просто не перечислить. Людмила Петровна Саенкова – председатель жюри. В этом году мы сделали электронную систему бюллетеней, дабы было всем очень удобно. В них указаны названия фильмов, режиссёры, ссылки.

Национальную кинопремию Беларуси впервые вручат 17 декабря: чем наградят? -7

Что получит победитель?

Алеся Кокошникова:
Главную статуэтку – это главный приз, олицетворение нашей кинопремии. Создал его Павел Войницкий, скульптор. Проводился в октябре конкурс, где он одержал победу. Каждая статуэтка – это ручная работа. Победитель получит статуэтку, диплом и денежный приз.

Национальную кинопремию Беларуси впервые вручат 17 декабря: чем наградят? -10

# Кинопремии # Кино # Алеся Кокошникова # Виктор Васильев # Фотофакт

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