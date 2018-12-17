Национальную кинопремию Беларуси впервые вручат 17 декабря: чем наградят?

17 декабря в минском Доме кино впервые состоится вручение Национальной кинопремии Беларуси. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор первого государственного конкурса «Национальная кинопремия Беларуси» – Алеся Кокошникова и председатель Белорусского союза кинематографистов – Виктор Васильев. Алеся Кокошникова, директор первого государственного конкурса «Национальная кинопремия Беларуси»:

В этом году у нас номинации есть, по ним будут определены победители и награждены. Это лучший фильм в игровой форме, в неигровой форме, короткометражный фильм, анимационный и телесериал. В шорт-лист у нас вышли, по положению о конкурсе, не более пяти фильмов, а подавались по некоторым номинациям больше.

Какое количество картин участвовало в конкурсе? Алеся Кокошникова:

В этом году у нас участвуют, на данный момент, 35 работ. У нас много было молодых авторов, амбиции хорошие, большие и яркие. Если брать в общей номинации, то на 20 номинаций было 167 заявок.

Кто входит в состав жюри? Алеся Кокошникова:

В этом году очень много, порядка 59 человек, но самое главное, что это – профессионалы. Это и кинематографисты, и сценаристы, и актёры, и кинокритики, и режиссёры. Всех просто не перечислить. Людмила Петровна Саенкова – председатель жюри. В этом году мы сделали электронную систему бюллетеней, дабы было всем очень удобно. В них указаны названия фильмов, режиссёры, ссылки.