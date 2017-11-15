Актриса Настасья Самбурская вышла замуж за «Мистера Беларусь»

Новости России. Актриса Настастья Самбурская вышла замуж за белорусского актера и обладателя титула «Мистер Беларусь-2014» Кирилла Дыцевича.

Об этом 30-летняя актриса сообщила в соцсетях.

По словам Самбурской, все серьезно и пара не пошутила. Для церемонии она выбрала черное платье, что отметила в публикации.

Настасья Самбурская, актриса:

Вот теперь мы точно не пошутили. Да, невеста была в чёрном, денег не хватило на белое. Букетом не швырялась, потому что он был увесист и ненароком мог сбить с ног работницу ЗАГСа. Я счастлива. Муж тоже не мучается. Диточки народятся, когда надо. Я любима и люблю, чего и вам всем желаю.