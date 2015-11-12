Видео: все 193 гаджета, которыми на протяжение 50 лет пользовался Джеймс Бонд

Каждый день в мире появляется всё больше технических достижений, которые не могут нас не удивлять. Смартфоны становятся всё тоньше, ноутбуки легче, с помощью часов можно позвонить и т.д. Но ничто не может сравниться с «крутостью» технических приспособлений в фильмах про Джеймса Бонда!

Уже на протяжении 50 лет фильмы про агента Бонда ассоциируются с различными техническими ноу-хау.

В первую очередь, это суперавтомобилями. Что касается гаджетов, то Бонд стреляет только из пистолетов модели Вальтер ППК, носит часы, которые оказываются совсем не часами, водит Астон Мартин с катапультируемым сиденьем и пулемётом, любезно предоставленные агентом Q.

Удивительно, почему раньше никто не задумывался над тем, чтобы создать видео, в котором будут представлены все гаджеты агента Джеймса Бонда?! Но теперь такое видео появилось! Все 193 гаджета можно увидеть в одном ролике на YouTube!

Роль легендарного шпиона Джеймса Бонда исполняли Шон Коннери и Пирс Броснан. 24-й эпизод «бондианы» фильм «007: Спектр» вышел на большие экраны 29 октября 2015 года с Дэниелом Крейгом в главной роли (как и 3 предыдущие части).

Дэниел Крэйг о роли Джеймса Бонда, карьере и успехе – в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».

Автор: Светлана Конашевская