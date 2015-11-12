Специальный выпуск «Шерлок: Скверная невеста» выйдет на экраны 1 января 2016

Новости Великобритании. В Великобритании и США на большие экраны выйдет специальный эпизод фильма «Шерлок», главную роль в котором сыграл Бенедикт Камбербэтч.

Премьера фильма «Шерлок: Скверная невеста» состоится 1 января 2016 года.

Покажут его телеканалы двух стран, а также отдельные кинотеатры, у которых, кстати, будет одно преимущество. Они продемонстрируют своей аудитории дополнительные видеоматериалы общей длительностью в 20 минут, в которых автор сериала Стивен Моффат проведёт экскурсию по квартире 221Б на Бейкер-стрит. Благодаря ей зрители узнают о том, как проходил процесс съёмок новых эпизодов сериала, сообщает The Independent.