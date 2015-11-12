Прямой эфир

Специальный выпуск «Шерлок: Скверная невеста» выйдет на экраны 1 января 2016

12 ноября 2015 13:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. В Великобритании и США на большие экраны выйдет специальный эпизод фильма «Шерлок», главную роль в котором сыграл Бенедикт Камбербэтч.

Премьера фильма «Шерлок: Скверная невеста» состоится 1 января 2016 года.

Покажут его телеканалы двух стран, а также отдельные кинотеатры, у которых, кстати, будет одно преимущество. Они продемонстрируют своей аудитории дополнительные видеоматериалы общей длительностью в 20 минут, в которых автор сериала Стивен Моффат проведёт экскурсию по квартире 221Б на Бейкер-стрит. Благодаря ей зрители узнают о том, как проходил процесс съёмок новых эпизодов сериала, сообщает The Independent.

Бенедикт Камбербэтч: факты из биографии самого популярного Шерлока Холмса нашего времени – в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые»!

 

# Кинопремии # Кино

Другие новости рубрики

Все новости
Кинофестиваль «Лістападзік»: лучший фильм для детей – «Парень-невидимка», для юношей – «Частное пионерское-2»
10 ноября 2015 16:45

Кинофестиваль «Лістападзік»: лучший фильм для детей – «Парень-невидимка», для юношей – «Частное пионерское-2»

Американец, предсмертной просьбой которого было посмотреть седьмой эпизод «Звездных войн», ушел из жизни
10 ноября 2015 16:42

Американец, предсмертной просьбой которого было посмотреть седьмой эпизод «Звездных войн», ушел из жизни

«Идеально подошел бы для этой роли»: Дэниел Крэйг выбрал следующего Джеймса Бонда
09 ноября 2015 15:38

«Идеально подошел бы для этой роли»: Дэниел Крэйг выбрал следующего Джеймса Бонда