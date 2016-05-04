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В Италии голодным разрешили красть еду

04 мая 2016 10:50
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Новости Италии. В Италии голодным разрешили красть еду. Согласно постановлению Высшего кассационного суда, данное действие больше не будет являться преступлением в этой стране, если оно было совершено ради утоления голода.

Решение было принято по итогам рассмотрения дела безработного, приговоренного в 2011 году к шести месяцам лишения свободы и штрафу в 100 евро за кражу в супермаркете Генуи двух кусков сыра и упаковки сосисок общей стоимостью чуть более 4 евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Безработица в ЕС

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