Главный проект: продюсер Макс Фадеев презентовал книгу и мультфильм «Савва. Сердце воина»

Новости России. Успешный музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев презентовал главный, как говорит он сам, проект своей жизни. Полнометражный мультфильм «Савва. Сердце воина» и одноименная книга рассказывает о десятилетнем мальчике, который прошёл через множество испытаний, чтобы спасти родных и близких.

Источник фото: instagram.com/mkozhevnikova/ Макс Фадеев – сценарист, режиссер и композитор ленты – работал над проектом без малого 8 лет. Свои голоса главным героям подарили известные российские музыканты и актеры – Армен Джигарханян и Григорий Лепс, Глюкоза и Константин Хабенский, Федор Бондарчук и Лолита Милявская, Михаил Галустян и Юлия Савичева, Николай Басков и Сергей Шнуров. Юлия Савичева (запись в социальной сети):

Самые главные зрители «Саввы», конечно же, дети. Хотя и взрослым тоже будет интересно, а может быть даже и полезно, посмотреть эту анимацию. Максим Фадеев на презентации книги «Савва. Сердце воина». Источник фото: Instagram Юлии Савичевой Когда-то маленькую деревню, в которой живет Савва, оберегали от врагов благородные белые волки. Но однажды они исчезли, а на поселение напала банда свирепых гиен. Гиена Эльза, озвученная Федором Бондарчуком, – главарь стаи, она отнимает у жителей скот и урожай. Наглая и жестокая, как только встречает кого-то сильнее себя, тут же убегает в страхе.

Источник фото: instagram.com/savva_film/ Взрослые подмечают: к сожалению, в жизни волей-неволей, а встретишь подобного персонажа.

Справиться со всеми трудностями и невзгодами главному герою помогают сильный и мужественный волк Анга, полубарон Фавл и совсем уж премилый Пусик, озвученный певицей Глюкозой. Зрители делятся впечатлениями в социальных сетях На Пусика дети и даже взрослые смотрят с улыбкой. Розовый, мохнатый, смешной, даже когда он вредничает, это так забавно со стороны.

Источник фото: instagram.com/alyona_roudovskaya/ Как признается Наталья Чистякова-Ионова, она же Глюкоза – персонаж, созданный, к слову, все тем же Фадеевым – ей посчастливилось озвучивать самого эмоционального героя: безумно обаятельный, но совершенно не способный контролировать свое настроение – «очень уж эмоциональный товарищ».

Запись Натальи Чистяковой-Ионовой в Instagram Анимационный фильм о Савве имеет особое значение для семьи Натальи Чистяковой-Ионовой. История снята компанией «Глюкоза продакшн», которая была создана в 2007 году Максимом Фадеевым совместно с Натальей. С первого дня существования компании была начата кропотливая работа над «Саввой». Супруг Натальи Александр Чистяков стал продюсером ленты. Александр Чистяков, продюсер мультфильма:

Главное, что с нами произошло за те восемь лет, что мы делали мультфильм: даже тот, кто пытался уйти из детства, вернулся в него снова. Ожидается, что проект выйдет в прокат более чем в 40 странах мира.

«Савва» – мультфильм, который поймут и примут в любой стране, потому что он рассказан на языке добра, – уверены создатели картины. Эту историю Максим Фадеев много лет назад написал для своего сына, тоже кстати, Саввы. Шестилетний мальчик однажды попросил отца рассказать ему сказку. Поскольку все возможные истории к тому времени уже были прочитаны, Максим Александрович стал придумывать на ходу. В какой-то момент отец понял, что хочет написать сказку, «которая не только бы заинтересовала Савву и других детей, но и чему-нибудь их научила». «Пока Максим создавал мультик, Савва-сын вон как вырос!», – шутят коллеги Фадеева.

Савва Фадеев, Юлия Савичева и Максим Фадеев. Источник фото: instagram.com/yuliasavicheva/ «Если ты захочешь чего-то всем сердцем, ты обязательно добьешься», – эту мысль папа Саввы озвучил на презентации и книги, и фильма.

Источник фото: instagram.com/lauricco/

Судя по тому, как отзываются о «Савве» в социальных сетях, смотреть мультфильм стоит идти всей семьей. В широкий прокат лента выйдет в середине ноября. У книги также нет возрастных ограничений, ее предлагают «принимать» для вдохновения. Источник фото: instagram.com/natalya_lay/ В России фильм появится на широких экранах уже на этой неделе – 12 ноября.

Фадеев не без гордости подчеркивает, что первыми картину увидели дети, которые, как и главный герой мультфильма, мужественно преодолевают трудности. Источник фото: Instagram «Благотворительный Фонд Константина Хабенского» Те зрители, кто знаком с Фадеевым по проекту «Голос. Дети», помнят, с каким трепетом этот «большой добрый дядя» относился к своим подопечным. И с какой горечью прощался с каждым из них, смиряясь с правилами телешоу. На презентации книги о Савве маленькие поклонники дяди Максима задавали ему вопросы, получали автографы и даже «фирменные, фадеевские» обнимашки. Участница проекта «Голос. Дети» Анжелика Доронина примчалась на премьеру мультфильма из Сарова (Республика Мордовия). Говорит, что не могла не поддержать Максима Александровича в такой важный для него день. «Этот мультик навсегда останется в моем сердце. Я не забуду этот день никогда», – написала девочка на своей страничке в соцсети.

