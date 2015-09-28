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Главная роль в кино: 16-летняя дочь Джонни Деппа сыграет танцовщицу Айседору Дункан

28 сентября 2015 14:06
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Новости США. 16-летняя Лили-Роуз Депп получила одну из главных ролей в фильме The Dancer. Картина – об известных танцовщицах рубежа 19-20 веков.

Известно, что дочь Джонни Деппа исполнит роль Айседоры Дункан.

Главная роль в кино: 16-летняя дочь Джонни Деппа сыграет танцовщицу Айседору Дункан-1


Айседора Дункан

Грациозность и красота в каждом моменте. Эстетической гимнастике – как спортивному движению, уже более сотни лет. Ее изобретение приписывают как раз Айседоре Дункан. Этот вид спорта в новизну для белорусского зрителя , но постепенно набирает обороты (больше об эстетической гимнастике здесь).

Главная роль в кино: 16-летняя дочь Джонни Деппа сыграет танцовщицу Айседору Дункан-4


Лили-Роуз Депп

Как пишет журнал Variety, фильм The Dancer расскажет о жизненном пути американской танцовщицы Лои Фуллер, одной из основательниц стиля модерн. Ее сыграет 28-летняя французская певица и актриса Соко.

Премьера фильма запланирована на 2016 год.

Американские издания отмечают: карьера 16-летней Лили-Роуз Депп стремительно набирает обороты. Девушка стала лицом Chanel, снялась для обложки французского Vogue, а также сыграла роль в клипе ирландского рэпера Rejjie Snow.

«Я всю жизнь был немного не от мира сего»: 10 высказываний Джонни Деппа о себе, семье и карьере в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».

Главная роль в кино: 16-летняя дочь Джонни Деппа сыграет танцовщицу Айседору Дункан-7


Лили-Роуз Депп c отцом

# Фотофакт # Кино # Звезды # Джонни Депп # Лили-Роуз Депп

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