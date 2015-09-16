17-летний режиссёр Диана Цыкунова снимет кино о современных подростках «Они»

Весёлая, шумная компания молодых людей в таком месте - явление, казалось бы обыденное. Но дело совсем не в лесных дарах природы и не в экстремальном виде отдыха. На мховой площадке проходят съемки очередного белорусского киношедевра.

Юный возраст 17-летнего режиссёра Дианы Цыкуновой нисколько не смутил не только нашу телевизионную группу, но и всех 300 участников серьёзного социального проекта «Они», в котором юная девушка подымает насущные вопросы своенравной молодёжи, трудности подросткового возраста и свойственных этому периоду пагубных привычек.

За хрупкими плечами Дианы уже есть дебютные съемки ролика-победителя на Республиканском конкурсе «Здесь все свои». Поэтому браться за полнометражный фильм было не так сложно и страшно.

Для реализации своей мечты Диана Цыкунова выбрала достаточно динамичный мистический жанр. По мнению режиссёра, это намного интереснее школьных документальных фильмов, которые должны научить уму-разуму, но, к сожалению, не вызывают интерес у молодых людей.

Диана заразила киноазартом не только своих друзей и знакомых. На помощь юному дарованию реализовать такой серьёзный проект первой пришла семья девочки. Роль добытчика-реквизита, полупроводника, каскадёра-испытателя и самого старшего на площадке сыграл папа. Мама режиссёра отвечала за полевую кухню и рацион питания ребят и оказывала психологическую поддержку. А Андрей и Вероника Цыкуновы стали полноправными участиниками и актёрами мистической картины «ОНИ».

Впереди предстоит ещё много работы. Но сомнений в том, что у ребят всё получится, - нет.