36-летний актер Евгений Цыганов стал отцом в седьмой раз

Новости России. Популярный российский актер Евгений Цыганов в седьмой раз стал отцом. У Евгения и его жены, актрисы Ирины Леоновой, родилась дочь. Девочку назвали Верой.

О счастливом событии сообщили во время спектакля «Олимпия» в театре-мастерской Петра Фоменко.

Дома Веру ждут сестрички и братики: 10-летняя Полина, 9-летний Никита, 6-летний Андрей, 5-летняя София, 4-летний Александр и годовалый Георгий.

Как пишут российские издания, роман Евгения и Ирины Леоновой начался на съемочной площадке сериала «Дети Арбата», тогда Ирина была замужем за актером Игорем Петренко. Спустя какое-то время актриса оформила развод с Петренко, и в 2005 году у Цыганова и Леоновой родился первенец – дочь Полина.