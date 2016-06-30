Русский «Доктор Хаус»: почему адаптация известного сериала не такая уж плохая идея

Ни для кого не секрет, что в последние годы зрительский акцент резко сместился из огромных залов кинотеатров на малые экраны. За несколько лет в эфир вышло больше сериалов, чем за всю историю телевидения. Титулованные режиссеры начинают активно продюсировать, а актеры первой величины все чаще отдают предпочтение многосерийным шоу, а не громким фильмам. Но во всей этой сериальной гонке есть одна существенная проблема – идеи для новых проектов найти очень непросто. И тогда Голливуд начинает перенимать идеи у других стран, создавая десятки ремейков, некоторые из которых даже превосходят оригинал («Офис», «Родина»). Но и другие страны тоже активно перенимают идеи у Голливуда. Вот только обратный процесс очень редко происходит удачно.

Россия уже давно специализируется на адаптациях иностранных сериалов, но достойные можно пересчитать по пальцам. Зрителям полюбилась «Моя прекрасная няня», которая была неплохой переделкой американского ситкома «Няня». Семейка Банди из «Женаты… с детьми» превратилась в народных героев Букиных, которые много лет были «Счастливы вместе». Испанская «Черная лагуна» стала «Закрытой школой», а союз «Клиники» и «Доктора Хауса» явил миру «Интернов». Теперь же один российский телеканал анонсировал начало съемок официальной адаптации «Доктора Хаоса» с Алексеем Серебряковым в роли гениального врача. Многие восприняли эту новость в штыки, но этого и следовало ожидать. Все же десятки провальных переработок американских шоу уже успели испортить нервы многим фанатам. Но русскому «Хаусу» стоит дать шанс, и сейчас мы объясним почему (а еще поразмышляем о том, как нужно делать перенос, чтобы всем угодить).

Адаптация Почему «Интерны» выстрелили и стали одним из самых популярных российских сериалов, а «Как я встретил вашу маму» и «В Москве всегда солнечно» не продержались и одного сезона? Потому что последние два шоу являются точными кальками с оригинала, в которых только изменили имена и место действия, а над «Интернами» основательно поработали, адаптировав сериал к отечественным реалиям. Поэтому, главное, что требуется от создателей – сделать не копию, а адаптацию. Много медицинских случаев в «Докторе Хаусе» построены на чисто американском образе жизни и в России они случиться просто не могут. Это открывает перед сценаристами целый простор для творчества. Можно придумать десятки детективно-врачебных случаев, которые увлекут зрителей. А чем оригинальнее будут истории, тем меньше будет хотеться сравнивать сериал со старшим братом. Не стоит совсем отказываться от сюжетной канвы оригинала – ее нужно брать за пример и именно она поможет привлечь к проекту первых зрителей, которые будут смотреть сериал только для сравнивания. Но с каждой серией нужно привносить что-то свое, чтобы на выходе получить оригинальное шоу. Лучший пример подобного – американский сериал «Офис», первый сезон которого был практически покадровым авторемейком оригинального британского шоу. Но уже со второго сезона сценаристы отошли от канона и в результате «Офис» просуществовал в три раза дольше английского коллеги и даже спустя девять лет не растерял своих зрителей.

Место действия Клиника Принстон-Плейнсборо, в которой работает доктор Хаус платная, как и вся медицина в Америке. Но в России все же больше бесплатных больниц и главный герой должен работать именно в такой. Согласитесь, вряд ли человека, которому стало плохо на улице привезут в платное отделение. Поэтому в чем более обычном месте будет работать герой Серебрякова, тем больше пространства появится у сценаристов для новых идей и шуток. А российскому телевидению очень не хватает серьезного, но в тоже время легкого медицинского шоу, которое в мягкой форме обсмеяло бы все недостатки бесплатной медицины.

Герой Грегори Хаус уникальный персонаж, но в тоже время очень эластичный. Врача подобно ему легко представить и в России, и в Беларуси, и даже где-нибудь в Африке. Поэтому вселить в Хауса «русскую душу» задача довольно простая. Не нужно полностью копировать культового героя, приписывать русскому варианту все его пороки, болезни и межличностные отношения. Лучше придумать отечественному доктору своих тараканов, что, в свою очередь, повлечет новые сюжетные линии.

Про юмор отдельный разговор. Хаус очень саркастичная личность и живое лицо Хью Лори передало все оттенки иронии и издевок персонажа. Алексей Серебряков хороший актер, но харизма у него несколько другого толка, чем у Лори. Это отличный повод сделать персонажа, который будет острить с непроницаемым лицом. Просто представьте: гениальный доктор в обычной российской больнице, который с каменным выражением лица подтрунивает над коллегами и пациентами. При этом в нем нет эпатажности Быкова из «Интернов» и кривляний Хауса – обычный среднестатистический человек, в котором таятся десятки самых разнообразных талантов. Уже интересно, не правда ли?

Другие персонажи Вот тут как раз лучше скопировать образы оригинала. В России всегда как-то получается, что если главный герой гений, то окружают его одни простаки, которые вечно портачат и не могут ничего сделать без начальника. Сравните хотя бы «Интернов» и «Клинику» – в обоих случаях присутствуют молодые, вчерашние выпускники медвузов. Но только в американском сериале герои уже врачи – да, неопытные, да, неуверенные, но врачи. А русские интерны представлены просто кучкой идиотов, готовых разнести всю больницу.

Поэтому русской версии нужны свои Чейз, Кэмерон и Форман, которые будут не слугами главного героя, а его коллегами. Не обязательно копировать характеры и образы американцев, но их профессионализм сценаристы скопировать просто обязаны.