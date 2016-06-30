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Русский «Доктор Хаус»: почему адаптация известного сериала не такая уж плохая идея

30 июня 2016 16:21
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Ни для кого не секрет, что в последние годы зрительский акцент резко сместился из огромных залов кинотеатров на малые экраны. За несколько лет в эфир вышло больше сериалов, чем за всю историю телевидения. Титулованные режиссеры начинают активно продюсировать, а актеры первой величины все чаще отдают предпочтение многосерийным шоу, а не громким фильмам. Но во всей этой сериальной гонке есть одна существенная проблема – идеи для новых проектов найти очень непросто. И тогда Голливуд начинает перенимать идеи у других стран, создавая десятки ремейков, некоторые из которых даже превосходят оригинал («Офис», «Родина»). Но и другие страны тоже активно перенимают идеи у Голливуда. Вот только обратный процесс очень редко происходит удачно.

Русский «Доктор Хаус»: почему адаптация известного сериала не такая уж плохая идея-1

Россия уже давно специализируется на адаптациях иностранных сериалов, но достойные можно пересчитать по пальцам. Зрителям полюбилась «Моя прекрасная няня», которая была неплохой переделкой американского ситкома «Няня». Семейка Банди из «Женаты… с детьми» превратилась в народных героев Букиных, которые много лет были «Счастливы вместе». Испанская «Черная лагуна» стала «Закрытой школой», а союз «Клиники» и «Доктора Хауса» явил миру «Интернов». Теперь же один российский телеканал анонсировал начало съемок официальной адаптации «Доктора Хаоса» с Алексеем Серебряковым в роли гениального врача.

Многие восприняли эту новость в штыки, но этого и следовало ожидать. Все же десятки провальных переработок американских шоу уже успели испортить нервы многим фанатам. Но русскому «Хаусу» стоит дать шанс, и сейчас мы объясним почему (а еще поразмышляем о том, как нужно делать перенос, чтобы всем угодить).

Русский «Доктор Хаус»: почему адаптация известного сериала не такая уж плохая идея-4

Адаптация

Почему «Интерны» выстрелили и стали одним из самых популярных российских сериалов, а «Как я встретил вашу маму» и «В Москве всегда солнечно» не продержались и одного сезона? Потому что последние два шоу являются точными кальками с оригинала, в которых только изменили имена и место действия, а над «Интернами» основательно поработали, адаптировав сериал к отечественным реалиям.

Поэтому, главное, что требуется от создателей – сделать не копию, а адаптацию. Много медицинских случаев в «Докторе Хаусе» построены на чисто американском образе жизни и в России они случиться просто не могут. Это открывает перед сценаристами целый простор для творчества. Можно придумать десятки детективно-врачебных случаев, которые увлекут зрителей. А чем оригинальнее будут истории, тем меньше будет хотеться сравнивать сериал со старшим братом. Не стоит совсем отказываться от сюжетной канвы оригинала – ее нужно брать за пример и именно она поможет привлечь к проекту первых зрителей, которые будут смотреть сериал только для сравнивания. Но с каждой серией нужно привносить что-то свое, чтобы на выходе получить оригинальное шоу. Лучший пример подобного – американский сериал «Офис», первый сезон которого был практически покадровым авторемейком оригинального британского шоу. Но уже со второго сезона сценаристы отошли от канона и в результате «Офис» просуществовал в три раза дольше английского коллеги и даже спустя девять лет не растерял своих зрителей.

Русский «Доктор Хаус»: почему адаптация известного сериала не такая уж плохая идея-7

Место действия

Клиника Принстон-Плейнсборо, в которой работает доктор Хаус платная, как и вся медицина в Америке. Но в России все же больше бесплатных больниц и главный герой должен работать именно в такой. Согласитесь, вряд ли человека, которому стало плохо на улице привезут в платное отделение. Поэтому в чем более обычном месте будет работать герой Серебрякова, тем больше пространства появится у сценаристов для новых идей и шуток. А российскому телевидению очень не хватает серьезного, но в тоже время легкого медицинского шоу, которое в мягкой форме обсмеяло бы все недостатки бесплатной медицины.

Русский «Доктор Хаус»: почему адаптация известного сериала не такая уж плохая идея-10

Герой

Грегори Хаус уникальный персонаж, но в тоже время очень эластичный. Врача подобно ему легко представить и в России, и в Беларуси, и даже где-нибудь в Африке. Поэтому вселить в Хауса «русскую душу» задача довольно простая. Не нужно полностью копировать культового героя, приписывать русскому варианту все его пороки, болезни и межличностные отношения. Лучше придумать отечественному доктору своих тараканов, что, в свою очередь, повлечет новые сюжетные линии.

Русский «Доктор Хаус»: почему адаптация известного сериала не такая уж плохая идея-13

Про юмор отдельный разговор. Хаус очень саркастичная личность и живое лицо Хью Лори передало все оттенки иронии и издевок персонажа. Алексей Серебряков хороший актер, но харизма у него несколько другого толка, чем у Лори. Это отличный повод сделать персонажа, который будет острить с непроницаемым лицом. Просто представьте: гениальный доктор в обычной российской больнице, который с каменным выражением лица подтрунивает над коллегами и пациентами. При этом в нем нет эпатажности Быкова из «Интернов» и кривляний Хауса – обычный среднестатистический человек, в котором таятся десятки самых разнообразных талантов. Уже интересно, не правда ли?

Русский «Доктор Хаус»: почему адаптация известного сериала не такая уж плохая идея-16

Другие персонажи

Вот тут как раз лучше скопировать образы оригинала. В России всегда как-то получается, что если главный герой гений, то окружают его одни простаки, которые вечно портачат и не могут ничего сделать без начальника. Сравните хотя бы «Интернов» и «Клинику» – в обоих случаях присутствуют молодые, вчерашние выпускники медвузов. Но только в американском сериале герои уже врачи – да, неопытные, да, неуверенные, но врачи. А русские интерны представлены просто кучкой идиотов, готовых разнести всю больницу.

Русский «Доктор Хаус»: почему адаптация известного сериала не такая уж плохая идея-19

Поэтому русской версии нужны свои Чейз, Кэмерон и Форман, которые будут не слугами главного героя, а его коллегами. Не обязательно копировать характеры и образы американцев, но их профессионализм сценаристы скопировать просто обязаны.

Русский «Доктор Хаус»: почему адаптация известного сериала не такая уж плохая идея-22

Вот самые основные параметры, которым создателям российской версии стоит уделить особое внимание. Ведь если у них все получится, будет очень здорово. И если честно, всем сердцем хочется, чтобы у них все же получилось. Давно пора создать качественный сериал, который соберет возле экранов тысячи зрителей самых разных возрастов. И сейчас появился реальный шанс сделать такой. Ведь «Доктор Хаус» при правильном подходе лучше любого другого западного хита ложится на нашу действительность.         

Автор: Наталья Мироновская

# Кино # Кино # Алексей Серебряков # Звезды # Фотофакт

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