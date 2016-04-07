Кинопремьеры 7 апреля: российско-американский боевик и возвращение «Пришельцев»

На этой неделе зрителей минских кинотеатров ждет долгожданный боевик «Хардкор», новое прочтение истории про Маугли, история самого неудачного спортсмена, студенческая комедия о 80-х и возвращение героев французского хита «Пришельцы». «Хардкор» Реж. Илья Найшуллер

Киборг Генри приходит в себя в лаборатории, где его создали из искалеченного трупа, он не помнит ничего о своей прошлой жизни. Исследовательница Эстель объясняет ему, что он – ее бывший муж и что она оживила его на деньги хорошо обеспеченного преступника Акана, который пытается создать армию сверхсолдат. В этот момент Акан вламывается в лабораторию и пытается убить Генри. Когда киборгу удается сбежать, он решает спасти Эстель и расправиться со всеми подручными Акана. Помочь ему в этом старается лишь один человек – загадочный Джимми, который появляется то в одном, то в другом облике и постоянно погибает, что не мешает ему раз за разом возвращаться к Генри. Невероятный киноэксперемент снятый от первого лица. «Хардкор» начали обсуждать еще задолго до выхода фильма на большие экраны и теперь, прочитав первые отзывы на картину, интерес к постановке только усиливается. Спродюсированное вездесущим Тимуром Бекмамбетовым, совмещающее в себе элементы кинематографа и компьютерной игры и собравшее целую кучу актеров разного калибра – это кино определенно заслуживает самого пристального внимания и звание главной премьеры недели. «Книга Джунглей» Реж. Джон Фавро

Классическая история про мальчика воспитанного стаей волков, который вынужден вступить в неравную схватку с опасным тигром Шерханом. Наполненная приключениями история, в которой найдется место всем любимым персонажам из детства и невероятным событиям на фоне дремучих джунглей. В этом году выходит сразу две киноверсии истории про Маугли. Первым публике свой фильм представляет режиссер двух первых частей «Железного человека» Джон Фавро. Масштабный детский эпик со всего одним живым актером – юным дебютантом Нилом Сетхи. Все звери нарисованы на компьютере, но сделаны с огромным мастерством и почти неотличимы от настоящих. А озвучивали животных Скарлетт Йоханссон, Идрис Эльба, Кристофер Уокен, Билл Мюррей и Бен Кингсли, но, к сожалению, в русском дубляже их голосов мы не услышим. «Эдди «Орел» Реж. Декстер Флетчер

Эдди Эдвардс одержим мечтой стать профессиональным спортсменом, несмотря на то, что не добивается особых успехов не в одном виде спорта. Случайно узнав, что в Великобритании нет своей сборной по прыжкам с трамплина, Эдди хочет представить страну на зимней Олимпиаде. На помощь парню приходит бывший профессионал Бронсон Пири — алкоголик, который в свое время так и неоправдал возложенных на него надежд. Поставленная «почти по реальным событиям» история самого неудачливого спортсмена последних тридцати лет, который умудрился занять на Олимпиаде последнее место, обещает быть легким и приятным зрелищем. А учитывая, что страна производства не США, а Великобритания, то можно ожидать чудесных шуток в чисто британской манере. Главную роль в фильме сыграл звезда нашумевшего «Kingsmen» Терон Эджертон, а компанию ему составил мастер самоиронии Хью Джекман. «Каждому свое» Реж. Ричард Линклейтор

Фильм рассказывает историю парня Джейка, который поступает в колледж, переезжает в общежитие и попадает в сумасшедшую атмосферу студенческой жизни 80-х годов. Сексуальная революция и любовь, пьяные тусовки и травка, брендовые шмотки и топовая музыка… Молодой человек впервые познает вкус свободы и взрослой жизни, пока даже не задумываясь о последствиях. Покорив весь мир несколько лет назад своим долгостроем «Отрочество», Ричард Линклейтор возвращается к тому жанру, который прославил режиссера в 90-х. По описанию «Каждому свое» ближе всего к культовому фильму режиссера 1993 года «Под кайфом и в смятении». Из западных рецензий следует, что фильм получился очень атмосферным, а его рейтинт на IMDb на данный момент равен 8,022. Джейка сыграл актер Блейк Дженнер – звезда сериала Glee и один из претендентов на роль молодого Хана Соло. «Пришельцы 3: Взятие Бастилии» Реж. Жан-Мари Пуаре