Финал «Мстителей» и призёры Берлинале. Что смотреть в кино на этой неделе: советует критик
Четверг – время кинопремьер. На этой неделе зрителей ожидает финальное сражение команды «Мстителей» с Таносом – премьера фильма состоится 28 апреля. Но уже с 25 апреля в кинотеатрах будут идти три фильма для тех, кто любит европейское кино. Все из них получили главные призы на Берлинском кинофестивале.
Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго.
Мстители: Финал
Члены команды «Мстителей», которые остались в живых после масштабной битвы, собираются вместе с союзниками, чтобы дать отпор титану Таносу. В этот раз супергерои не могут ошибиться.
Антон Коляго:
Безусловно, уже главный блокбастер года, мегаломанское завершение десятилетней саги о супергероях, которые уже успели стать родными целому поколению. Кроме того, что новые «Мстители» – красивый и зрелищный финал целой эпохи, это еще и печальная история о времени, которому бесполезно сопротивляться. Примерно так же бесполезно, как что-то рассказывать о фильме, на который и так уже все купили билеты.
Синонимы
Йоав из Израиля приезжает в Париж, заселяется в холодную квартиру, потом у него крадут всю одежду. Из-за холода молодой человек теряет сознание, его находят соседи, которые одевают Йоава в брендовую одежду и дают денег. Теперь парень хочет изживать в себе израильтянина.
Антон Коляго:
Дёрганый, раздражающий, красивый и поэтичный хипстерский фильм о том, что себя из родины вывезти можно легко, а вот родину из себя – нет. Израильский режиссер Надав Лапид, ставший после победы «Синонимов» на Берлинском фестивале новой звездой европейского кино, рассуждает о национальной идентичности в мире, где почти не осталось границ, на собственном примере: в начале нулевых он сам пытался стать французом, но не получилось. Может, это не то кино, которое станет близким и понятным каждому, но зато, видимо, последняя возможность полюбоваться еще целым собором Нотр-Дам-де-Пари.
По воле божьей
40-летний Александр вспоминает, как его в детстве совратил католический священник. Он решает добиться наказания для мужчины – и оказывается, что число жертв составляет несколько десятков.
Антон Коляго:
Еще один призер Берлинале – самый вдумчивый и сдержанный фильм Франсуа Озона, всегда славившегося умением удивлять и провоцировать публику. В этот раз француз пытается провоцировать разве что дискуссии, которые неплохо идут и без его участия (суд над лионскими священниками идет прямо сейчас, наделавший шуму «Покидая Неверленд» поднимает примерно те же вопросы, что и «По воле божьей). По сути, Озон лишь два часа подтверждает, что он, как и любой вменяемый человек, выступает на стороне жертв – получилась детальная, важная и нужная публицистическая работа, но, увы, не слишком интересное кино.
Пираньи Неаполя
Молодая компания – короли преступного мира Неаполя. Их дружба проверяется в перестрелках, а вся жизнь – это мечта о власти, деньгах и любви.
Антон Коляго:
И последний на этой неделе фильм с Берлинского фестиваля (он там получил награду за лучший сценарий) – новая работа Клаудио Джованнези, автора итальянского сериального хита «Гоморра». Рассказанная с некоторой наивностью история о взрослении через кровь и гангстерах в эпоху хипстеров отсылает одновременно к фильмам Мартина Скорсезе и итальянской классике. Бодрое, но в то же время трагичное «пацанское» кино о том, что вроде как давно прошедшие мафиозные времена на самом деле будут длиться вечно.