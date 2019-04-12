«Нашему оператору удалось поймать выражение глаз его мамы, наполненных слезами». Анатолий Алай снял фильм о космонавте Олеге Новицком

12 апреля отмечают Международный день полёта человека в космос. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – народный артист Беларуси – Анатолий Алай. Почему вы выбрали тему космоса? Почему Олег Новицкий? Почему фильм называется «Земляк»? Анатолий Алай, народный артист Беларуси:

Это для меня особая тема. Почему? Потому что он родом из Червеня, а это родина моей мамы. Вообще, мои родители – белорусы. И когда возник вопрос о том, чтобы делать фильм, я с удовольствием взялся за эту тему. У нас не так много в Беларуси фильмов о космонавтах и о космосе. Я о Петре Климуке, о нашем первом белорусском космонавте снимал фильм в качестве кинооператора тогда. Мы тогда сняли хороший, волнующий фильм. Я никогда не забуду тогда возвращение нашего космонавта Петра Климука в родной деревне Комаровка. Это был какой-то ажиотаж! Там просили выступить Климука, он взобрался на эту трибуну и произнёс такую речь: «Я в космосе того не испытал, что испытываю здесь». За ним пошёл Владимир Ковалёнок, тоже из деревни Белое. Мы тоже снимали съёмочной группой: и телевидение приехало, и киностудия. Тогда появление космонавта – это было что-то такое с чем-то!

Я когда смонтировал всю картину, я подстраховался, думаю, приглашу его из Звёздного городка, пусть подъедет сюда, в Минск, на киностудию «Беларусьфильм». Здесь я ему покажу черновой вариант этого фильма, чтобы он дал какую-то оценку. Но он воспринял это, как уже законченную работу. И высказал своё мнение: «То мне нравится, то мне не нравится». Я говорю: «Понимаете, я же делаю фильм не по заказу. Я делаю фильм, как я его чувствую, как я его вижу». Кое-что я смягчил, но кое-какие вопросы я оставил. Это будет в фильме, зритель посмотрит и сам даст оценку вот этому всему.

У нас соавтором сценария был Игорь Николаевич Освинский. Это опытный журналист, писатель. Мы все думали, герой у нас один будет. Хотели вначале делать только об одном Новицком, хотели видеть какого-то супергероя, но потом мы решили, что, всё-таки, пройдёт это внешнее, вся броварность и тогда немного человек постареет, станет более мудрым и ему захочется взять этот фильм, посмотреть и увидеть и своих родных, и свою маму, потому что два героя у меня в фильме. Он сам, как сын, и мама, которая ждёт его. Было отснято море материала. Нашему оператору удалось поймать её выражение глаз, наполненные слезами.

Она делилась с вами информацией? Анатолий Алай:

Она выступала уже, как знаток. Когда смотришь кадры, когда с оболочки 2 000 градусов достигает температура, а там в этой капсуле сидят наши космонавты. Потом он приземляется и с этой неостывшей, дышащей жаром печки вынимают космонавта. Как жена говорит: он ходил, как стебелёк. Он держался внешне и внутренне, поэтому и звезду Героя, сейчас уже понимаю, что неслучайно дают, а плюс ещё радиоактивное излучение. Они там всего нахватались чего надо, а чего не надо. Тем более тема – военный человек, нелегко делать фильм: там нельзя, это нельзя. Если бы не Роскосмос, если бы не сам Новицкий включился в помощь для снятия фильма, то мы бы навряд ли сделали такой интересный фильм.