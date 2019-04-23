Четыре новеллы о войне сняли молодые белорусские режиссёры

Четыре истории о войне сняли молодые белорусские кинематографисты. Главным вопросом для авторов стал нравственный выбор: можно ли остаться человеком в нечеловеческих условиях? Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – режиссёр – Екатерина Тарасова и режиссёр – Дмитрий Федорович. 4 истории названы новеллами. Что является здесь обобщением, а что является реальными историями? Екатерина Тарасова, режиссёр:

Конечно, это нереальные истории. Это придуманные, это фантазия по поводу. Я думаю, что они, возможно, даже приближенные к реальности.

Как режиссёрский взгляд формировался снимать о войне? Дмитрий Федорович, режиссёр:

Было очень тяжело. Мы войну не знали и только из рассказов дедушек, бабушек, из книг, из каких-то фильмов и поэтому выразить какую-то свою мысль о войне было, на самом деле, тяжело. Война – это всегда смерть, и вот восприятие смерти какое-то сложилось. Я хотел больше сказать зрителю, что война – это неестественный процесс для человека и что, в принципе, войны не должно быть в современном обществе.

Как снимали? Кто актёры? Дмитрий Федорович:

Снимали на площадке «Беларусьфильма» в Смолевичах, там большинство работ снято. У нас снимались только хорошие знаменитые белорусские актёры из белорусских театров и совершенно бесплатно.

Екатерина Тарасова:

У меня в новелле, например, снимался изумительный актер Шугалеев, он сейчас много достаточно снимается. Потрясающий совершенно молодой актёр с горящими глазами, уникальная личность, с моей точки зрения. С ним рядом работал Дмитрий Ратомский, он наш выпускник, сейчас он много работает в Москве, но он наш, белорусский актёр. Вероника Пляшкевич очень опытная актриса, рядом Олег Гарбуз.