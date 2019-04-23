Четыре новеллы о войне сняли молодые белорусские режиссёры
Четыре истории о войне сняли молодые белорусские кинематографисты. Главным вопросом для авторов стал нравственный выбор: можно ли остаться человеком в нечеловеческих условиях?
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – режиссёр – Екатерина Тарасова и режиссёр – Дмитрий Федорович.
4 истории названы новеллами. Что является здесь обобщением, а что является реальными историями?
Екатерина Тарасова, режиссёр:
Конечно, это нереальные истории. Это придуманные, это фантазия по поводу. Я думаю, что они, возможно, даже приближенные к реальности.
Как режиссёрский взгляд формировался снимать о войне?
Дмитрий Федорович, режиссёр:
Было очень тяжело. Мы войну не знали и только из рассказов дедушек, бабушек, из книг, из каких-то фильмов и поэтому выразить какую-то свою мысль о войне было, на самом деле, тяжело. Война – это всегда смерть, и вот восприятие смерти какое-то сложилось. Я хотел больше сказать зрителю, что война – это неестественный процесс для человека и что, в принципе, войны не должно быть в современном обществе.
Как снимали? Кто актёры?
Дмитрий Федорович:
Снимали на площадке «Беларусьфильма» в Смолевичах, там большинство работ снято. У нас снимались только хорошие знаменитые белорусские актёры из белорусских театров и совершенно бесплатно.
Екатерина Тарасова:
У меня в новелле, например, снимался изумительный актер Шугалеев, он сейчас много достаточно снимается. Потрясающий совершенно молодой актёр с горящими глазами, уникальная личность, с моей точки зрения. С ним рядом работал Дмитрий Ратомский, он наш выпускник, сейчас он много работает в Москве, но он наш, белорусский актёр. Вероника Пляшкевич очень опытная актриса, рядом Олег Гарбуз.
У Димы в новелле ребята чудно поработали. Женя Казакевич, молодой наш актёр. Они все, условно, молодые. Женя потрясающе работал и по-настоящему, мне кажется, погружался. Есть в этом даже какая-то пограничная ситуация, чуть-чуть ещё и это станет безумием.
Экзистенциальная проблема всегда волновала и писателей, и философов, и режиссёров. Удалось ли что-то новое выявить в ходе работы над новеллами? Или, всё-таки, вы приходили к тем же самым выводам, которые были сделаны до вас?
Екатерина Тарасова:
Мы пришли к выводу о том, что когда война идёт, она становится обыденной. Это становится просто человеческой нормой: умирать, идти умирать, кого-то хоронить и проходить мимо смерти. Для меня это было тяжёлым открытием.