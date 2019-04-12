Финал «Игры престолов» близко. Как за 8 лет изменились звёзды сериала

Через несколько дней стартует заключительный сезон сериала «Игра престолов» – саги, которая покорила сердца миллионов зрителей и стала одним из главных проектов последних лет.

Первый сезон сериала вышел на экраны в 2011 году и вот, спустя 8 лет, наконец-то разрешится главная интрига, которую с нетерпением ожидают фанаты, – кто займет Железный Трон.

Актеры, сыгравшие главные роли в сериале, стали звездами первой величины – их приглашают в крупные проекты, а армия поклонников растет с каждым годом.

Телевизионные эксперты предполагают, что заключительные эпизоды будут бить рекорды. К примеру, премьерная серия предыдущего сезона «Игры престолов» поставила сразу несколько рекордов по просмотрам и упоминаниям в соцсетях.

Видеофакт: все смерти «Игры Престолов» объединили в одном ролике (здесь подробнее).

В восьмом сезоне сериала будет шесть 1,5-часовых эпизода. Это одна из самых ожидаемых премьер года.

Мы посмотрели, как изменились ключевые персонажи сериала за восемь лет.

Кит Харингтон