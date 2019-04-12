Прямой эфир

Финал «Игры престолов» близко. Как за 8 лет изменились звёзды сериала

12 апреля 2019 14:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Через несколько дней стартует заключительный сезон сериала «Игра престолов» – саги, которая покорила сердца миллионов зрителей и стала одним из главных проектов последних лет.  

Первый сезон сериала вышел на экраны в 2011 году и вот, спустя 8 лет, наконец-то разрешится главная интрига, которую с нетерпением ожидают фанаты, – кто займет Железный Трон.  

Актеры, сыгравшие главные роли в сериале, стали звездами первой величины – их приглашают в крупные проекты, а армия поклонников растет с каждым годом.  

Телевизионные эксперты предполагают, что заключительные эпизоды будут бить рекорды. К примеру, премьерная серия предыдущего сезона «Игры престолов» поставила сразу несколько рекордов по просмотрам и упоминаниям в соцсетях.  

Видеофакт: все смерти «Игры Престолов» объединили в одном ролике (здесь подробнее).   

В восьмом сезоне сериала будет шесть 1,5-часовых эпизода. Это одна из самых ожидаемых премьер года.  

Мы посмотрели, как изменились ключевые персонажи сериала за восемь лет.  

Кит Харингтон

Финал «Игры престолов» близко. Как за 8 лет изменились звёзды сериала -1

Фото: HBO

Финал «Игры престолов» близко. Как за 8 лет изменились звёзды сериала -3

Фото: обложка Entertainment Weekly

Эмилия Кларк

Финал «Игры престолов» близко. Как за 8 лет изменились звёзды сериала -6

Фото: HBO

Финал «Игры престолов» близко. Как за 8 лет изменились звёзды сериала -8

Фото: обложка Entertainment Weekly

Софи Тернер

Финал «Игры престолов» близко. Как за 8 лет изменились звёзды сериала -11

Фото: HBO

Финал «Игры престолов» близко. Как за 8 лет изменились звёзды сериала -13

Фото: обложка Entertainment Weekly

Мэйси Уильямс

Финал «Игры престолов» близко. Как за 8 лет изменились звёзды сериала -16

Фото: HBO

Финал «Игры престолов» близко. Как за 8 лет изменились звёзды сериала -18

Фото: обложка Entertainment Weekly

Лина Хиди

Финал «Игры престолов» близко. Как за 8 лет изменились звёзды сериала -21

Фото: HBO

Финал «Игры престолов» близко. Как за 8 лет изменились звёзды сериала -23

Фото: обложка Entertainment Weekly

Николай Костер-Вальдау

Финал «Игры престолов» близко. Как за 8 лет изменились звёзды сериала -26

Фото: HBO

Финал «Игры престолов» близко. Как за 8 лет изменились звёзды сериала -28

Фото: обложка Entertainment Weekly

Питер Динклэйдж

Финал «Игры престолов» близко. Как за 8 лет изменились звёзды сериала -31

Фото: HBO

Финал «Игры престолов» близко. Как за 8 лет изменились звёзды сериала -33

Фото: обложка Entertainment Weekly

Айзек Хэмпстед-Райт

Финал «Игры престолов» близко. Как за 8 лет изменились звёзды сериала -36

Фото: HBO

Финал «Игры престолов» близко. Как за 8 лет изменились звёзды сериала -38

Фото: instagram.com/gameofthrones

# Кино # Кино # Эмилия Кларк # Кит Харингтон # Питер Динклэйдж # Лена Хиди # Софи Тернер

Другие новости рубрики

Все новости
«Нашему оператору удалось поймать выражение глаз его мамы, наполненных слезами». Анатолий Алай снял фильм о космонавте Олеге Новицком
12 апреля 2019 12:04

«Нашему оператору удалось поймать выражение глаз его мамы, наполненных слезами». Анатолий Алай снял фильм о космонавте Олеге Новицком

Высшее общество и Хеллбой. Что смотреть в кино: советует критик
11 апреля 2019 08:35

Высшее общество и Хеллбой. Что смотреть в кино: советует критик

«Врач-педиатр занимался ушу с детьми – не просто спортом, он их лечил». О ком снимают белорусское документальное кино?
05 апреля 2019 09:29

«Врач-педиатр занимался ушу с детьми – не просто спортом, он их лечил». О ком снимают белорусское документальное кино?