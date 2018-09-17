ММКФ «Лістапад» обновил слоган и визуальное оформление

Новости Беларуси. Обновленный «Лістапад». У Минского международного кинофестиваля не только новый слоган, но и яркое визуальное решение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юбилейный форум качественного кино пройдет под названием одноимённой картины знаменитого режиссёра Киры Муратовой – «Познавая белый свет». В основе визуального оформления – стоп-кадры из культовых кинолент украинского кинематографа.

Над нововведением работали на протяжении полугода. Всего в 2018 году на участие в «Лістападзе» было подано свыше 300 заявок. Из них свои киноленты представят около 100 режиссёров со всего мира. Впервые свои работы покажут мастера из Южной Африки.

Игорь Сукманов, программный директор XXV Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:

Познавать белый свет – это еще такой девиз, с которым стоит смотреть кино. Зритель, погружаясь в кинематограф, смотря картину, начинает странствие по странам и континентам. Он начинает попутешествовать в космос души и во внешний мир. И таким образом познавать что-то новое об этой жизни.