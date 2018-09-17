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ММКФ «Лістапад» обновил слоган и визуальное оформление

17 сентября 2018 18:52
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Новости Беларуси. Обновленный «Лістапад». У Минского международного кинофестиваля не только новый слоган, но и яркое визуальное решение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

ММКФ «Лістапад» обновил слоган и визуальное оформление-1

Юбилейный форум качественного кино пройдет под названием одноимённой картины знаменитого режиссёра Киры Муратовой – «Познавая белый свет». В основе визуального оформления – стоп-кадры из культовых кинолент украинского кинематографа.

ММКФ «Лістапад» обновил слоган и визуальное оформление-4

Над нововведением работали на протяжении полугода. Всего в 2018 году на участие в «Лістападзе» было подано свыше 300 заявок. Из них свои киноленты представят около 100 режиссёров со всего мира. Впервые свои работы покажут мастера из Южной Африки.

ММКФ «Лістапад» обновил слоган и визуальное оформление-7

Игорь Сукманов, программный директор XXV Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:
Познавать белый свет – это еще такой девиз, с которым стоит смотреть кино. Зритель, погружаясь в кинематограф, смотря картину, начинает странствие по странам и континентам. Он начинает попутешествовать в космос души и во внешний мир. И таким образом познавать что-то новое об этой жизни.

ММКФ «Лістапад» обновил слоган и визуальное оформление-10

Для киногурманов организаторы подготовили маленький сюрприз. В 2018 году особый фокус будет сделан на кинематографии Словении. Сейчас программа фестиваля находится в процессе формирования. Познакомиться с мировым кино можно будет на пяти площадках столицы со 2 по 9 ноября.

# Кинофестиваль «Листопад» в Минске # Кино # Игорь Сукманов # Фотофакт

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