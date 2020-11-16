Спустя 14 лет. Как сейчас выглядят актёры из фильма «Парфюмер. История одного убийцы»
У каждого человека есть несколько любимых фильмов или сериалов, которые он может пересматривать бесконечно. Эти кинокартины становятся частью человека, в чём-то меняют его, что-то помогают осознать.
А есть фильмы, которые достаточно посмотреть один раз, чтобы они навсегда запомнились. Их не хочется пересматривать, приятно лишь вспомнить о тех 1,5-2 часах, проведённых у экрана за просмотром чего-то весьма занятного.
Одной из таких кинокартин является «Парфюмер. История одного убийцы». Он не стал классикой жанра, а кассовые сборы только вдвое превысили бюджет. И, вероятно, у существенной части зрителей этот фильм может вызвать отвращение. Однако нельзя не признать жестокой гениальности главного героя, который ради получения идеального аромата стал серийным убийцей. Мы решили выяснить, как изменились актёры, сыгравшие значимые роли в этом фильме.
Бен Уишоу
Актёр стал звездой сразу после выхода «Парфюмера» на экраны. До этого про Бена мало кто слышал, его знали только ценители театрального искусства. Однако, вероятно, неизвестность Уишоу помогла ему получить роль Гренуя, на которую также претендовали Леонардо Ди Каприо и Орландо Блум. Во время съёмок Бен познакомился с режиссёром Томом Тыквером, с которым продолжил работать и над другими фильмами.
Фото: кадр из фильма «Парфюмер. История одного убийцы» и Getty Images
Рейчел Херд-Вуд
Актриса прославилась благодаря двум кинокартинам: «Парфюмер» и «Дориан Грей». В обеих она сыграла невероятных красавиц, которых постигла незавидная участь. Однако в жизни у Рейчел всё хорошо, актриса вышла замуж, воспитывает ребёнка, продолжает сниматься в фильмах.
Фото: кадр из фильма «Парфюмер. История одного убийцы» и instagram.com/rachel.hurdwood
Дастин Хоффман
Хоффман был известен задолго до выхода на экраны фильма «Парфюмер». Некоторые поклонники даже считали, что эта кинокартина недостаточно хороша для того, чтобы Дастин в ней снимался. Однако сам актёр заинтересовался лентой и сыграл в ней человека, который открыл Греную вход в мир парфюмерии.
Фото: кадр из фильма «Парфюмер. История одного убийцы» и Getty Images / Steve Granitz
Шан Томас
Британская актриса практически всегда предпочитает театральную сцену съёмочной площадке. Если Томас и снимается в фильме, то обычно не в главных ролях. В «Парфюмере» она появилась совсем ненадолго, но по сюжету несколько лет занималась воспитанием Гренуя.
Фото: кадр из фильма «Парфюмер. История одного убийцы» и instagram.com/wizarding.joann
Каролина Херфурт
Каролина проживает в Германии, воспитывает двоих детей. В основном актриса снимается в немецких фильмах, поэтому, преимущественно, известна и пользуется популярностью только в Германии. Однако небольшая роль «девушки со сливами» в «Парфюмере» сделала её узнаваемой и в других странах. По сюжету фильма, именно благодаря героине Херфут Гренуй понял, как сделать совершенные духи.
Фото: кадр из фильма «Парфюмер. История одного убийцы» и instagram.com/karolineherfurth
Кстати, ранее мы показали, как изменились актёры культового фильма. И эта кинокартина называется «Титаник» (здесь подробности).