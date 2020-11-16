Спустя 14 лет. Как сейчас выглядят актёры из фильма «Парфюмер. История одного убийцы»

У каждого человека есть несколько любимых фильмов или сериалов, которые он может пересматривать бесконечно. Эти кинокартины становятся частью человека, в чём-то меняют его, что-то помогают осознать.

А есть фильмы, которые достаточно посмотреть один раз, чтобы они навсегда запомнились. Их не хочется пересматривать, приятно лишь вспомнить о тех 1,5-2 часах, проведённых у экрана за просмотром чего-то весьма занятного.

Одной из таких кинокартин является «Парфюмер. История одного убийцы». Он не стал классикой жанра, а кассовые сборы только вдвое превысили бюджет. И, вероятно, у существенной части зрителей этот фильм может вызвать отвращение. Однако нельзя не признать жестокой гениальности главного героя, который ради получения идеального аромата стал серийным убийцей. Мы решили выяснить, как изменились актёры, сыгравшие значимые роли в этом фильме.

Бен Уишоу

Актёр стал звездой сразу после выхода «Парфюмера» на экраны. До этого про Бена мало кто слышал, его знали только ценители театрального искусства. Однако, вероятно, неизвестность Уишоу помогла ему получить роль Гренуя, на которую также претендовали Леонардо Ди Каприо и Орландо Блум. Во время съёмок Бен познакомился с режиссёром Томом Тыквером, с которым продолжил работать и над другими фильмами.