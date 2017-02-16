«Оскар-2017»: какие мультфильмы могут получить премию?

Новости США. В категории «Лучший анимационный фильм» на предстоящей церемонии «Оскар-2017» представлено пять работ. В этом году в шорт-лист не попал сиквел оскароносной анимации «В поисках Немо» – «В поисках Дори». Мы решили сделать обзор мультфильмов, которые имеют возможность получить престижную премию в нынешнем наградном сезоне.

Зверополис

55-я полнометражная анимационная лента Дисней, которая

собрала в прокате более миллиарда долларов.

Зверополис – это город, в котором все виды животных – и хищники, и травоядные живут мирно и цивилизованно. Но после нескольких странных случаев благополучие города оказывается под угрозой. Расследовать дело взялись напарники «поневоле» – первый кролик-полицейский Джуди и лис-мошенник Ник.

Фото: Disney

Этот мультфильм уже получил «Золотой глобус» за лучшую анимационную работу.

Его называют очень «человечным», потому что в поступках героев ясно улавливаются отсылки на общество. «Зверополис» обращен к широкому кругу зрителей – здесь поднимается проблема всех видов дискриминаций.

Обозреватель The Washington Post назвал мультфильм, «гениальным в том, что он работает на двух уровнях: это своевременное и умное исследование предрассудков общества, а также развлекательные, смешные приключения пушистых созданий, участвующих в решении тайны».

Фото: Disney

К тому же в мультфильме есть отсылки к культовому «Крестному отцу», сериалу «Во все тяжкие», а еще к другим работам студии Дисней – «Холодному сердцу», «Городу героев», «Моане».

Фото: Disney

Моана

Другая лента студии Дисней – это рассказ об островитянке Моане, которая мечтает «покорить» океан, но с островом, на котором живет семья Моаны, случается беда. Бесстрашная девушка берет спасение племени в свои руки и отправляется вместе с петухом на поиски полубога Мауи, который может ей помочь. Чтобы найти себя, героям придется пройти через много приключений и делать они это будут припеваючи (во всех смыслах).