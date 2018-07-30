Комедия, боевик и фантастика. Кинопремьеры недели: «Кристофер Робин», «Судная ночь. Начало», «Планета зверей»

Кристофер Робин всегда знал: детство – это то место, где живет волшебство!

Но беззаботность его сказочного мира сменила рутина взрослой жизни. Справиться с унынием Кристоферу помогают верные друзья, которым угрожает опасность. Мужчина откладывает личные заботы и бросается на помощь товарищам.



В увлекательных приключениях жизнь Кристофера Робина постепенно приобретает прежние краски! Любимые герои детства возвращаются на большие экраны!

Не менее фантастический сюжет у следующей киноновинки. Вообразите себе мир, в котором нет преступности, бедности и войн. Вечный рай на земле. И есть только одна ночь в году, ночь абсолютного беззакония – единственная плата за счастливое будущее. Необычный эксперимент – дело рук амбициозного ученого. Чем закончится «Судная ночь», узнаете из киноленты Герарда МакМюррея.