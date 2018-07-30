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Комедия, боевик и фантастика. Кинопремьеры недели: «Кристофер Робин», «Судная ночь. Начало», «Планета зверей»

30 июля 2018 07:07
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Кристофер Робин всегда знал: детство – это то место, где живет волшебство!   

Комедия, боевик и фантастика. Кинопремьеры недели: «Кристофер Робин», «Судная ночь. Начало», «Планета зверей»-1

Но беззаботность его сказочного мира сменила рутина взрослой жизни. Справиться с унынием Кристоферу помогают верные друзья, которым угрожает опасность. Мужчина откладывает личные заботы и бросается на помощь товарищам. 

Комедия, боевик и фантастика. Кинопремьеры недели: «Кристофер Робин», «Судная ночь. Начало», «Планета зверей»-4

 
В увлекательных приключениях жизнь Кристофера Робина постепенно приобретает прежние краски! Любимые герои детства возвращаются на большие экраны!  

Комедия, боевик и фантастика. Кинопремьеры недели: «Кристофер Робин», «Судная ночь. Начало», «Планета зверей»-6

Не менее фантастический сюжет у следующей киноновинки. Вообразите себе мир, в котором нет преступности, бедности и войн. Вечный рай на земле. И есть только одна ночь в году, ночь абсолютного беззакония – единственная плата за счастливое будущее. Необычный эксперимент – дело рук амбициозного ученого. Чем закончится «Судная ночь», узнаете из киноленты Герарда МакМюррея.  

Комедия, боевик и фантастика. Кинопремьеры недели: «Кристофер Робин», «Судная ночь. Начало», «Планета зверей»-9

Иногда люди превращаются в зверей, стоит лишь поставить их в определенные рамки. Главный герой этой картины по уши увяз в долгах. Как раз на таких случаях специализируется одно странное заведение, которое  обещает молодому человеку помочь выбраться из долговой ямы. Но прежде ему придется пройти все уровни очень опасной игры! «Планета зверей» – в прокате на этой неделе!  

Комедия, боевик и фантастика. Кинопремьеры недели: «Кристофер Робин», «Судная ночь. Начало», «Планета зверей»-12

# Кинопремьеры # Кино # Фотофакт # Кино

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