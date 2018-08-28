Павел Деревянко: «Уже многое сделано, в 42 года. Строю дом в Таганроге, посадил дерево»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актёр Павел Деревянко.
Деревянко о роли в фильме «Гоголь. Страшная месть»: «У моего Пушкина есть сабля»
«Планы совершенно бурные». Деревянко о встрече с Галыгиным в Минске
Деревянко о работе с Кончаловским: «Он мне сказал: «Молодец! Удивляешь до сих пор меня»
Деревянко о сериале «Домашний арест»: «Талантливо написано, талантливо снято»
Павел Деревянко: «Мама – моя самая первая и самая единственная, и самая любимая женщина»
Деревянко о матери его детей: «Быть может, и до этого дойдём – до женитьбы»