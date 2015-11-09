«Идеально подошел бы для этой роли»: Дэниел Крэйг выбрал следующего Джеймса Бонда

Новости США. Дэниел Крэйг, снявшийся в последних четырех сериях «Бондианы», назвал имя своего возможного преемника. На его взгляд, с ролью отлично справится 22-летний вокалист поп-группы One Direction Найл Хоран.



Дэниел Крэйг (изданию People):

На мой взгляд, Хоран идеально подошел бы для этой роли. Во время съемок в фильмах о Джеймсе Бонде моей главной задачей было сделать своего персонажа максимально ярким и запоминающимся. Желаю Хорану того же самого.



Дэниел Крэйг, Найл Хоран. Источник фото: people.com



Крэйг также отметил, что гордится своими ролями в четырех картинах о Бонде. Напомним, многие поклонники «Бондианы» были не в восторге, когда узнали, что новым Джеймсом Бондом станет Дэниел Крэйг. После Шона Коннери и Пирса Броснана Крэйг, по мнению многих, казался «слишком белокурым и слишком старым». Все же это не остановило его. Дэниел понимал, что такую возможность упускать нельзя, и заключил контракт на съемки в пяти фильмах.

Дэниел Крэйг о роли Джеймса Бонда, карьере и успехе в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».