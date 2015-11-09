«Идеально подошел бы для этой роли»: Дэниел Крэйг выбрал следующего Джеймса Бонда
Новости США. Дэниел Крэйг, снявшийся в последних четырех сериях «Бондианы», назвал имя своего возможного преемника. На его взгляд, с ролью отлично справится 22-летний вокалист поп-группы One Direction Найл Хоран.
Дэниел Крэйг (изданию People):
На мой взгляд, Хоран идеально подошел бы для этой роли. Во время съемок в фильмах о Джеймсе Бонде моей главной задачей было сделать своего персонажа максимально ярким и запоминающимся. Желаю Хорану того же самого.
Дэниел Крэйг, Найл Хоран. Источник фото: people.com
Крэйг также отметил, что гордится своими ролями в четырех картинах о Бонде. Напомним, многие поклонники «Бондианы» были не в восторге, когда узнали, что новым Джеймсом Бондом станет Дэниел Крэйг. После Шона Коннери и Пирса Броснана Крэйг, по мнению многих, казался «слишком белокурым и слишком старым». Все же это не остановило его. Дэниел понимал, что такую возможность упускать нельзя, и заключил контракт на съемки в пяти фильмах.
Дэниел Крэйг о роли Джеймса Бонда, карьере и успехе в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».
Кстати, 22-летний Найл еще в 2013 году высказал желание сыграть в «Бондиане».
Найл Хоран. Источник фото: instagram.com/niallhoran/
Найл Хоран (запись в Twitter):
Я рассчитываю стать следующим Бондом! И не смейте меня отговаривать, я уже начал отращивать щетину на подбородке!
Найл Хоран прославился после участия в британском телешоу The X Factor, после чего стал петь в бойз-бэнде One Direction.