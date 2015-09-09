День города-2015: как будет обеспечена безопасность на мероприятиях в Минске и кто на них не попадет

Новости Беларуси. О том, что Минск в эту субботу планирует отметить 948-ой День рождения, говорит в городе буквально все. Это и уже готовая иллюминация, и флаги на главном проспекте. Гостей ждут более 60 площадок, где можно будет попробовать угощения белорусской кухни и вдоволь потанцевать. Конечно, во время таких глобальных торжеств прежде всего безопасность. Именно поэтому на усиленный режим работы перешли милиция, спасатели и медики.

Правила оказания первой медицинской помощи Тимофей знает еще с первого курса, правда, надеется, что его знания останутся только в теории. В предстоящие выходные студент медицинского наравне с профессионалами будет внимательно следить за здоровьем минчан и гостей города.

Тимофей Шведов, студент:

Если, не дай бог, на дистанции кому-нибудь станет плохо или кто-нибудь упадет, мы должны оказать первую помощь.

Патруль из студентов-медиков появился специально для минского поло-марафона. Для города это событие знаковое, ведь впервые забег пройдет по центральным улицам Минска. Ожидается, что к городской пробежке присоединится больше 15 тысяч бегунов из разных стран, среди которых и именитые спортсмены. Впрочем, все мероприятия ко Дню города не обойдутся без контроля медиков.

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Во время праздничных мероприятий будет задействовано 26 бригад скорой медицинской помощи: 21 бригада будет работать непосредственно в местах массового проведения мероприятий, 5 бригад будут находиться в резерве.

Работа в усиленном режиме предстоит не только врачам. На всех площадках массовых гуляний будут контрольно-пропускные пункты, оснащенные видеокамерами. Такие меры предосторожности не грозят гостям неудобствами – сотрудники милиции обещают, что давки и очередей не будет. Правда, фейс-контроль пройдут не все: людям в алкогольном опьянении вход на праздник закрыт. А велосипеды, домашние животные и алкогольные напитки лучше оставить дома.

Открытие праздника состоится у стелы. Гостей ожидает насыщенная программа: 10 эпох истории нашей страны в реконструкции, мастер-классы от народных умельцев и традиционная кухня. По всей столице ко Дню города пройдет больше 60 таких мероприятий.

Несмотря на плотную географию праздничных гуляний в День города, никаких существенных изменений в субботу по движению транспорта не будет. А вот в воскресенье нужно будет с особой тщательностью планировать свой маршрут: из-за масштабного марафона будет остановлено движение на центральных улицах, в некоторых местах запрещена парковка.

Андрей Зырянов, заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

На всех мероприятиях будут присутствовать сотрудники ГАИ, отслеживать ситуацию и обеспечивать безопасность дорожного движения.

На усиленный режим несения службы перейдут и сотрудники МЧС. У спасателей уже разработан план контроля за безопасностью, сотрудники МЧС будут дежурить у площадок массовых гуляний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.