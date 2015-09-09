84-летний актер Иван Краско женился на 24-летней студентке

Новости России. Они познакомились в Санкт-Петербургском институте гуманитарного образования, где Иван Краско преподавал актерское мастерство. Он признается: студентка выделялась из толпы сокурсниц. Когда Наталья прочитала свои стихи, он сразу принял решение на ней жениться.

На регистрацию в Адмиралтейском ЗАГСе актер пришел в мундире, а его молодая невеста – в белом платье.

Для известного актера этот брак стал четвертым.

Наталья Шевель почтительно называет своего избранника Иваном Ивановичем и утверждает, что разница в 60 лет совсем не смущает. Хотя, конечно, довелось не раз слышать: «да он тебе в прадеды годится».

Предложение своей бывшей студентке известный актер сделал в метро: он встал на одно колено в вестибюле подземки и попросил девушку стать его женой. Позже, уже в интервью российским изданиям, Иван Иванович рассказал, что мечтает о том, чтобы его невеста родила дочь.

Накануне свадьбы, отвечая на вопросы портала Super, Наталья призналась, что Иван Иванович покорил мудростью. И брак, конечно же, по любви.

Наталья, четвертая жена Ивана Красно:

Мне всегда был нужен мужчина, который будет меня подтягивать, ради которого я буду стремиться развиваться. А сделать главой своей семьи человека, с которым будешь обсуждать, что надо картошку положить под раковину и куда велосипед ставить – это мне не нужно.

Иван Краско более 45 лет служит в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской. А в его фильмографии – более 100 фильмов, среди которых «Брестская крепость», «Балтийское небо», «Тарас Бульба», «Мы из будущего 2».