25-летний сын Тома Хэнкса пропал без вести в пустыне

Новости США. Новостей от Честера нет уже больше месяца. 23 июля молодой человек написал сообщение, что некоторое время не будет появляться в Интернете. Как сообщают американские издания, он не связывался ни с семьей, ни с друзьями. И о его местоположении ничего не известно.

Том Хэнкс пока не привлекал полицию к поискам сына. По некоторым данным, он пользуется услугами частных детективов.

Честер пропал рядом с городом Барстоу, который расположен в пустыне Мохаве в штате Калифорния. Там был обнаружен его мобильный телефон.



Ранее сообщалось, что сын голливудского актера с 16 лет страдает от наркозависимости. В ноябре прошлого года Честер прошел курс реабилитации в наркологической клинике и публично заявил, что завязал с наркотиками. Однако уже в июне 2015-го британские газеты написали о том, что Честера разыскивает полиция за дебош, который он устроил в лондонском отеле: молодой человек в прямом смысле разгромил свой номер.

