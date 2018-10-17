Блондинку Анджелину Джоли не узнали на фото фанаты

Новости США. Анджелина Джоли стала блондинкой для новой роли.

Фотографию актрисы в новом образе опубликовал ее коллега – Дэвид Ойелоуо – на снимке актриса вместе с коллегами на съемочной площадке фильма «Come away». Картина пока не получила названия на русском языке.

Дэвид Ойелоуо:

Не могу дождаться, чтобы поделиться этим волшебным переосмыслением Алисы в Стране Чудес и Питера Пэна со всеми вами.

Снимок был сделан после окончания съемок. В фильме были объединены две сказки – о Питере Пэне и Алисе из Страны чудес.

Поклонники оценили новый образ 43-летней актрисы. Они отметили, что Джоли очень идет этот цвет и собранные в пучок волосы. Некоторые интернет-пользователи даже не узнали актрису на фото.