Психоаналитик Питта: Брэд до сих пор любит Дженнифер Энистон, а с Джоли остается ради детей

Новости США. Пока поклонники Брэда Питта и Анджелины Джоли затаив дыхание ждут свадьбы своих кумиров, психоаналитик актера откровенничает с прессой.

54-летний Рон Бард в сенсационном интервью Daily Mail рассказал, что Питт остается с Джоли из-за детей.

Рон Бард, психоаналитик:

Вопрос не в том, любит Брэд Анджелину или нет. Вопрос в том, что он – человек, который взял на себя ответственность за шестерых детей, и он несет эту ответственность. Он думает, что он поступает правильно – потому что он настоящий мужчина.

Питт и Бард знакомы более десяти лет, а их первая встреча произошла благодаря Дженнифер Энистон, экс-супруге Брэда.

Из откровений психоаналитика получается, что Питт все еще любит Энистон.

Рон Бард, психоаналитик:

Я не говорил ему напрямую: «Разведись с Дженнифер, и тогда ты сможешь уйти к этой штучке (Джоли)». Я просто вношу ясность, и тогда люди принимают свое собственное решение. Я не думаю, что он разлюбил Дженнифер, я думаю, он до сих пор любит ее. Но слишком много воды утекло.

Джоли и Питт познакомились на съемочной площадке «Мистер и миссис Смит» в 2004 году (смотрите видео). И, как вспоминает режиссер картины, не сразу нашли общий язык: «они вели себя как скорпионы в банке».

Анджелина Джоли, голливудская актриса:

Брэд мне показался высокомерным и заносчивым. А я ему так точно – чокнутой истеричкой.

Питт и Джоли вместе уже 10 лет, несмотря ни на что.

Анджелина не только невероятно сильный человек, она и счастливая мама: у нее шестеро детей, трое из которых приемные. Трое родных детей родились от Брэда Питта. Неизвестно, откуда взялись такие аргументы, но Бард утверждает, что у Джоли и Питта еще будут дети, и как минимум трое.

По словам психоаналитика, Джоли и Питт уже давно, втайне от глаз общественности, вступили в официальный брак.