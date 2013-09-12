Выдающейся российской актрисе Татьяне Дорониной 12 сентября исполняется 80 лет

Новости России. Выдающейся российской актрисе, художественному руководителю МХАТа Татьяне Дорониной 12 сентября исполняется 80 лет. Она служила в главных театрах страны, работала с лучшими режиссерами. Знаменитый Георгий Товстоногов подбирал под нее репертуар БДТ.

Поистине всенародную любовь актрисе принесло кино. Её фильмами засматривалось не одно поколение зрителей. Однако любовью самой Дорониной всегда был и остается театр, которому она и сейчас отдает всю себя.

С юбилеем народную артистку СССР поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.