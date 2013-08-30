Главной награды венецианского кинофестиваля удостоился американский режиссер, автор картин «Изгоняющий дьявола» и «Французский связной»

Новости Италии. В Венеции вручили первую награду юбилейного 70 международного кинофестиваля. «Золотого льва» удостоился известный американский режиссер и сценарист, автор картин «Изгоняющий дьявола» и «Французский связной» Уильям Фридкин.

На пресс-конференции, которая прошла после церемонии награждения, режиссёр говорил не только об искусстве, но и о политике. В частности, он затронул проблему Сирии и отметил, что США не могут быть мировым жандармом и угрожать войной другим странам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.